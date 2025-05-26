الامارات | بعد 9 ساعات طيران .. ملّ الراكب فحاول فتح باب الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت رحلة تابعة لخطوط "آل نيبون" اليابانية، كانت متجهة من طوكيو إلى هيوستن، لحادث غير متوقع عندما حاول راكب، وصفته وسائل الإعلام بـ"المضطرب"، فتح باب الطوارئ أثناء الطيران، مما اضطر الطاقم إلى تحويل مسار الرحلة والهبوط في مطار سياتل الأميركي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الحادث وقع بعد نحو تسع ساعات من إقلاع الطائرة، بينما كان معظم الركاب نائمين. ووفقًا للتقارير، حاول الرجل فجأة فتح باب الطوارئ، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

تدخل رجلان بسرعة، بمساعدة مضيفات الطيران، وتمكنا من السيطرة على الرجل وتقييده في مقعده. وأوضح أحدهما أنه كان يخدم سابقًا في البحرية، بينما كان الآخر عسكريًا مخضرمًا، مما ساعد في احتواء الموقف بهدوء واحترافية.

بعد السيطرة على الحادث، قرر طاقم القيادة تحويل مسار الرحلة إلى مطار سياتل، حيث هبطت الطائرة بعد 45 دقيقة من الحادث. عند الوصول، كانت قوات الأمن والطوارئ الطبية في استقبال الطائرة، وتم نقل الراكب المشتبه به إلى المستشفى بعد تأكد إصابته بأزمة صحية.

وأكد متحدث باسم المطار أن محاولة فتح باب الطوارئ أثناء الطيران أمر مستحيل عمليًا، نظرًا لضغط الهواء المرتفع داخل المقصورة، مما يجعل فتح الأبواب في الجو غير ممكن.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بحالة الراكب الصحية وظروف الحادث غامضة حتى الآن.

يُذكر أن أبواب الطائرات مصممة خصيصًا لتظل مغلقة بإحكام أثناء الطيران، بسبب فرق الضغط الجوي، ما يجعل فتحها في الجو أمرًا مستحيلًا من الناحية الفيزيائية.