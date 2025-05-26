ترطيب وتنعيم الشعر في الصيف.. وصفات طبيعية فعالة تحميه من الجفاف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 10:18 صباحاً - هل لاحظتِ أن شعرك في فصل الصيف لا يشبه نفسه؟ هل تشعرين أنه بات جافاً، هشاً، متقصف الأطراف، فاقداً للنعومة واللمعان؟

لا تقلقي، فأنت لست وحدك. ملايين النساء حول العالم يلاحظن هذه التغيرات المزعجة التي تطرأ على شعرهن في أشهر الصيف، خصوصاً مع التعرض المستمر للشمس، والرطوبة العالية، والملح في ماء البحر، أو الكلور في حمامات السباحة. فجأة تجدين أن شعرك الذي اعتدت أن تفتخري به، صار أقرب إلى القش، وأصبحت تخجلين من تركه منسدلاً على كتفيك.

وهنا، تبدئين في البحث عن الحلول: منتجات باهظة الثمن، جلسات ترطيب في الصالونات، ماسكات تجارية مليئة بالسيليكون والبارابين. وربما تسألين نفسك: "هل يمكنني فعل شيء لشعري من دون أن أنهك ميزانيتي أو أضر بصحته على المدى البعيد؟".

في هذا المقال الطويل، سوف نأخذك في جولة مفصلة لاكتشاف أفضل الطرق الطبيعية لترطيب الشعر في الصيف. طرق مجربة، آمنة، تعتمد على مكونات طبيعية متوافرة، وتناسب كل أنواع الشعر، من الأجعد إلى المفرود، ومن المصبوغ إلى الطبيعي.

لنبدأ معاً خطوة بخطوة، ولنعد لشعرك إشراقته المفقودة.

لماذا يجف الشعر في الصيف؟

قبل أن نبدأ في العلاج، دعينا نفهم المشكلة. الشعر، تماماً كالبشرة، يتأثر بالعوامل الخارجية. وفي الصيف، نواجه ما يلي:

أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV): تخترق خصلات الشعر وتكسر الروابط البروتينية، ما يؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه. الرطوبة العالية: تجعل فروة الرأس دهنية بينما تجفف الأطراف، فيختل توازن الترطيب. الملح والكلور: يؤديان إلى سحب الرطوبة من الشعر وتركه هشاً. الغسل المتكرر: لأننا نغسل شعرنا أكثر في الصيف، يفقد الزيوت الطبيعية التي ترطبه.

لهذا، لا بد من روتين خاص بالصيف، يركز على الترطيب العميق والمستمر.

أهم الزيوت الطبيعية التي ترطّب الشعر بعمق

زيت جوز الهند البكر

يخترق الشعرة حتى أعماقها، ويرطبها من الداخل. يحمي من أشعة الشمس. سخني كمية صغيرة وادهني بها الشعر، ثم غطيه بمنشفة ساخنة واتركيه ساعة قبل الغسل.

زيت الأرغان المغربي

غني بفيتامين E والأحماض الدهنية. يعالج التقصف ويعيد اللمعان. استخدميه كـ"سيروم" على الأطراف يومياً.

زيت الزيتون البكر

يرطب بعمق ويغذي الشعر المتضرر. مثالي كحمام زيت مرة أسبوعياً.

زيت الجوجوبا

قريب جداً في تركيبه من زيوت فروة الرأس الطبيعية. يوازن الدهون ويرطب من دون أن يترك ملمساً دهنياً.

ماسكات منزلية طبيعية لترطيب الشعر في الصيف

ماسك الموز و العسل يرطب الشعر وينعمه

ماسك الموز والعسل

يعمل على ترطيب الشعر وينعمه.

المكونات: موزة ناضجة + ملعقة كبيرة عسل + ملعقة زيت زيتون.

موزة ناضجة + ملعقة كبيرة عسل + ملعقة زيت زيتون. الطريقة: اهرسي الموز واخلطيه بباقي المكونات. ضعيه على الشعر 45 دقيقة ثم اغسلي.

ماسك الزبادي والألوفيرا

يرطب ويهدئ الفروة ويقلل الهيشان.

المكونات: 2 ملعقة زبادي + 2 ملعقة جل ألوفيرا طبيعي.

2 ملعقة زبادي + 2 ملعقة جل ألوفيرا طبيعي. الطريقة: طبقيه على الشعر نصف ساعة قبل الشامبو.

ماسك الحليب والعسل

مثالي للشعر المصبوغ أو المعالج.

المكونات: نصف كوب حليب + ملعقة عسل.

نصف كوب حليب + ملعقة عسل. الطريقة: رشيه على الشعر النظيف واتركيه 20 دقيقة ثم اشطفي.

روتين صيفي يومي للحفاظ على ترطيب الشعر

قص أطراف الشعر باستمرار يساعد على تجنب التقصف

استخدمي شامبو خالياً من الكبريتات: لتقليل جفاف الشعر. رشي رذاذاً طبيعياً مرطباً: يمكنك تحضيره من ماء الورد + جل ألوفيرا + بضع قطرات من زيت اللافندر. لا تفرطي في استخدام أدوات التصفيف الحرارية. ارتدي قبعة أو وشاحاً عند التعرض للشمس. اشربي الكثير من الماء: لأن الجفاف الداخلي ينعكس على شعرك أيضاً. قصي أطراف شعرك بانتظام لتجنب التقصف.

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ترطيب الشعر من الداخل : التغذية الصيفية المناسبة للشعر

تناولي الدهون الصحية: مثل الأفوكادو، والمكسرات، وزيت الزيتون. زودي نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بالزنك والحديد: مثل البيض والسبانخ. احرصي على تناول البروتينات الكاملة: لأن الشعر يتكون من الكيراتين (بروتين).

وصفات "سبراي" صيفي مرطب للشعر

سبراي الشاي الأخضر و زيت الجوجوبا يرطب و يهدئ فروة الرأس و يقلل التساقط

وصفة 1: سبراي ماء الورد والألوفيرا

نصف كوب ماء ورد + نصف كوب ماء + ملعقة جل ألوفيرا + 4 قطرات زيت لافندر.

يستخدم يومياً بعد التمشيط.

وصفة 2: سبراي الشاي الأخضر وزيت الجوجوبا

كوب شاي أخضر بارد + ملعقة زيت جوجوبا + نقطة جلسرين.

يرطب ويهدئ فروة الرأس ويقلل تساقط الشعر.

أخطاء شائعة تجفف الشعر في الصيف وتفقده الترطيب