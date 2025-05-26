ماذا يأكل طفلك بعد 28 شهرا من ولادته؟

القاهرة - سمر حسين - ينطلق كثير من الأمهات والآباء في رحلة البحث عن التغذية المثالية لأطفالهم بعد مرور 28 شهرا على الولادة، وتزداد الحيرة والتساؤلات ما الأطعمة المناسبة؟ كيف أضمن نمو طفلي بشكل سليم؟ وفي السطور التالية نستعرض لك أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة.

أهمية التغذية بعد 28 شهرا

يقول الدكتور علي عادل استشاري طب الأطفال، إنّ هذه الفترة من عمر الطفل تشهد تطورًا سريعًا في النمو الحركي والذهني، ويحتاج الطفل إلى وجبات متكاملة تمده بالطاقة والعناصر الأساسية، فالتغذية السليمة هنا هي حجر الأساس لصحة قوية ومناعة أفضل.

لبناء الجسم وتقوية المناعة

ويوضح أنّ البروتينات ضرورية لبناء العضلات وتجديد الخلايا، ومصادرها اللحوم، الدجاج، الأسماك، البيض، والبقوليات، ويجب تقديم البروتين في كل وجبة رئيسية مع التنويع بين المصادر الحيوانية والنباتية.

طاقة يومية لا غنى عنها

ويضيف أنّ النشويات مثل الأرز، البطاطس، المكرونة، والخبز تمد الطفل بالطاقة اللازمة للنشاط، ويُفضل اختيار الحبوب الكاملة مثل الشوفان والخبز الأسمر لدعم الهضم وتوفير الألياف.

فيتامينات ومعادن للنمو

يقول استشاري طب الأطفال، إنّ الخضار والفاكهة ضرورية لتقوية المناعة ونمو العظام، وينصح بتقديم ألوان متنوعة يوميًا، مثل الجزر، الطماطم، التفاح، والموز، ويمكن تقديمها كعصائر طبيعية أو قطع صغيرة.

أساس العظام القوية

كما يشدد على أهمية الحليب، الزبادي، والجبن كمصادر للكالسيوم وفيتامين د، فكوبان من الحليب أو ما يعادلهما يوميا يضمنان نمو العظام والأسنان بشكل صحي.

الدهون الصحية

وأكد الدكتور علي عادل، أنّ الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات تساعد في تطور المخ وامتصاص الفيتامينات، لكن يجب تجنب الدهون المشبعة والمقليات.

عادات غذائية صحية

ينصح بتقسيم الطعام إلى ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين، مع تقديم الطعام في أطباق ملونة وجذابة، فالمشاركة في الأكل مع العائلة تعزز عادات الأكل الصحية وتزيد رغبة الطفل في تجربة أطعمة جديدة.

أخطاء يجب تجنبها

يحذر من الإفراط في الحلويات والمشروبات الغازية، ويقول إن السكريات الزائدة تؤثر سلبا على صحة الأسنان وتسبب السمنة، ويجب أيضا تقليل الملح، والاعتماد على النكهات الطبيعية.

متى تستشير الطبيب؟

إذا لاحظت فقدان شهية مستمر أو نقص وزن عند الطفل، يجب استشارة الطبيب فورًا للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية.