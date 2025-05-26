الامارات | "عادت الطائرة مرتين لأجل عامر" .. حاج ليبي يصل الأراضي المقدسة بعد حادثة عجيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة لافتة ومؤثرة، شهدها مطار ليبي، أصرّ المواطن الليبي عامر على أداء فريضة الحج رغم تعرّضه لموقف غير متوقع كاد أن يحرمه من السفر هذا العام.

وبحسب تفاصيل القصة التي لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد توجه عامر إلى المطار بنيّة السفر لأداء مناسك الحج، إلا أنه أوقف عند نقطة الأمن بسبب إشكالية أمنية تتعلق باسمه، ما أدى إلى تأخره عن صعود الطائرة. ورغم أن المشكلة حُلّت لاحقًا، إلا أن الطيار رفض فتح أبواب الطائرة، التي أقلعت بدونه.

ورغم إبلاغه من قبل رجال الأمن أن "الحج لم يُكتب له هذا العام"، بقي عامر في المطار مصرًّا على أنه سيؤدي المناسك، قائلاً بيقين: "أنا نويت الحج... وإن شاء الله هروح."

وفي مفارقة غريبة، عادت الطائرة لاحقًا بسبب عطل فني، لكن الطيار رفض مجددًا السماح له بالصعود. ومع ذلك، لم يفقد عامر الأمل، وبعد فترة وجيزة، عادت الطائرة مرة أخرى بسبب عطل فني جديد، ليقرر الطيار في تلك اللحظة السماح لعامر بالصعود، قائلاً: "مش هطير إلا لما عامر يركب."

وفعلاً، ركب عامر الطائرة، ووصل إلى الأراضي المقدسة، حيث نشر مقطع فيديو من السعودية وهو يحتفل بوصوله لأداء الحج، في مشهد جسّد قوة النية والإصرار.