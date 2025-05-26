الامارات | ثمانينية تهوي من الطابق السادس لتقع فوق سيارة جارها (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نجت امرأة ثمانينية من يكاترينبورغ، في روسيا، من الموت بعد سقوطها من نافذة شقتها في الطابق السادس حيث استقر جسدها على ظهر سيارة جارها المتوقفة تحت المنزل.

ووقع الحادث يوم الخميس الماضي، بينما كانت المرأة الثمانينية، التي لم يُكشف عن هويتها، تُنظف نوافذ شقتها. وقالت قناة E1.RU الروسية أن لحظة إهمال واحدة كانت كافية لسقوطها من الطابق السادس على سيارة جارها. والتقطت كاميرات المراقبة لحظة السقوط المروعة، التي انتشرت كمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية. والمثير للدهشة، أنه بعد لحظات من سقوطها على سقف السيارة المتوقفة، تمكنت المرأة الثمانينية من النزول والمشي، دون أن تُصاب بأذى على ما يبدو. وطلبت المساعدة من أحد جيرانها، ونُقلت إلى مستشفى محلي للاطمئنان عليها. وتُظهر صور السيارة التي سقطت عليها سقفًا غائرًا، دليلًا على قوة الاصطدام، فيما قال مالك السيارة لمراسلين روس: "رأيتها مستلقية في سيارتي من النافذة. قالوا إنها جارتي من الطابق السادس". وقال متحدث باسم الشرطة: "خلال التحقيق، تأكد مبدئيًا أن المرأة المسنة سقطت من النافذة بسبب الإهمال". وأضاف: "نُقلت الضحية إلى مركز طبي وتتلقى الرعاية اللازمة. ولا تزال الشرطة تحقق في القضية".