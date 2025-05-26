الامارات | سيباستياو سالغادو.. وداعاً المُدافع عن البيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُظّمت مراسم في مدينة ريمس شرق فرنسا، أول من أمس، لتأبين سيباستياو سالغادو، المصور البرازيلي الراحل والمدافع عن البيئة، الذي توفي، الجمعة الماضية، عن 81 عاماً.

وحضرت أرملته ليليا وانيك سالغادو، وابناه جوليانو ورودريغو، افتتاح معرض فني يقدم أعمال رودريغو، وتحول التجمع لتأبين للفنان الراحل.

وقالت أرملة سالغادو: «هناك العديد من الأشياء التي أتذكرها عن سيباستياو، لقد كان شخصاً حيوياً للغاية، لقد أحب الحياة».

ويُعدّ سالغادو أحد أشهر الفنانين البرازيليين، وصوّر حياته وأعماله في الفيلم الوثائقي «ملح الأرض» عام 2014.