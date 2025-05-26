الامارات | لقطة بصحبة «الشلال» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لابد من صورة مع «الشلال».. هكذا الحال في «دبي مول»، إذ تُعدّ تلك المحطة جاذبة للجميع، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، حيث يحرصون على الاستمتاع بأخذ لقطة في هذا المكان، على وقع المياه المتساقطة، والتكوينات التي تزيد المنظر بهجة، وتضفي حالة من السعادة على روّاد أكبر مركز تسوق في العالم، بالمدينة التي تثري تجارب سكانها وضيوفها بالكثير من التجارب، ولذا تستحق أن تكون من بين الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، ومشاهدة كل ما هو خارج التوقع.