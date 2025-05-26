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الامارات | لقطة بصحبة «الشلال» في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لابد من صورة مع «الشلال».. هكذا الحال في «دبي مول»، إذ تُعدّ تلك المحطة جاذبة للجميع، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، حيث يحرصون على الاستمتاع بأخذ لقطة في هذا المكان، على وقع المياه المتساقطة، والتكوينات التي تزيد المنظر بهجة، وتضفي حالة من السعادة على روّاد أكبر مركز تسوق في العالم، بالمدينة التي تثري تجارب سكانها وضيوفها بالكثير من التجارب، ولذا تستحق أن تكون من بين الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، ومشاهدة كل ما هو خارج التوقع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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