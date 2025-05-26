الامارات | فيلم «قهر» ينافس في مهرجان كراكاو السينمائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينافس الفيلم القصير «قهر»، للمخرجة ندى خليفة، في المسابقة الوطنية بالدورة الـ65 من مهرجان كراكاو السينمائي في بولندا، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى الأول من الشهر المقبل.

ويُعد «كراكاو» أحد أقدم المهرجانات السينمائية في أوروبا، ويخصص لعرض الأفلام بجميع أشكالها.

ويتتبع الفيلم حكاية جيسون، وهو فلسطيني - كندي، يعود إلى وطنه بعد سنوات ليفاجئ أخته بهدية غير تقليدية على شكل عنزة، لتكون عقيقة ابن أخته المولود حديثاً، وعند عودة جيسون إلى وطنه يكتشف من جديد المعنى الحقيقي لهويته، وفيلم «قهر» من تأليف وإخراج ندى خليفة، وبطولة نبيل الراعي، وفادي الغول، وعدي السعيدي، وعادل الغول.

يشار إلى أن ندى خليفة مخرجة أفلام فلسطينية حاصلة على بكالوريوس في الإخراج السينمائي من جامعة وارسو للسينما، وانبثقت بداياتها في صناعة الأفلام من مؤسسة «شاشات» للسينما النسائية في فلسطين.

وتسعى ندى إلى مشاركة صورة أوسع لفلسطين مع العالم، إذ يركز عملها على موضوعات الظلم الاجتماعي، والصمود، وطبيعة الروح البشرية الصلبة، سعياً منها إلى تسليط الضوء على السرديات غير المروية في السينما العالمية.

• العمل من تأليف وإخراج ندى خليفة، وبطولة نبيل الراعي، وفادي الغول.