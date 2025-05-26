الامارات | السينما الهندية تتغيّر.. المخرجات قادمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد السينما الهندية تغييراً ملحوظاً، فعلى هامش الصناعة البوليوودية المحافظة، التي يطغى عليها الرجال، تتسع موجة جديدة من المخرجات اللواتي تعبّر أفلامهن بقدر أكبر عن واقع أوضاعهنّ.

وتلاحظ المخرجة ريما كاغتي أن «الوضع يتغيّر.. فعدد النساء اللواتي يكتبن سيناريوهات أفلامهن ويخرجنها يتزايد»، مضيفة: «مع مرور الوقت، نتجه نحو وضع أكثر صحة وواقعية».

ففي الأشهر الأخيرة، عُرضت على الشاشات، خصوصاً خارج الهند، أفلام عدة تندرج في هذا التوجه النسوي الجديد، وعلى رأس قائمة هذه الإنتاجات «لاباتا ليديز» لكيران راو، الذي رشحته الهند لتمثيلها في السباق إلى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية 2025، وفاز فيلم «أول وي إيمادجين آز لايت»، للمخرجة بايال كاباديا، بالجائزة الكبرى في مهرجان «كان» السينمائي، وتتناول هذه الأفلام قصص نساء «حقيقيات»، بعيداً عن الصور النمطية السائدة في مواقع تصوير معظم الإنتاجات الهندية الضخمة.