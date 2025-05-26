الامارات | ألمانيا تحطم الرقم العالمي لأكبر فرقة «روك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل أكثر من 1200 موسيقي رقماً قياسياً عالمياً غربي ألمانيا، أول من أمس، بمشاركتهم في عرض حي لأكبر فرقة «روك».

وقال أولاف كوشنبيكر من المعهد الألماني للسجلات، إن 1231 شخصاً انضموا إلى العرض في استاد فوريست بفرانكفورت الذي أطلق عليه اسم «ذا جراند جام».

وأضاف: «هذا يعني أن الرقم القياسي العالمي السابق المسجل في عام 2023 في فيينا، الذي كان يضم 1112 مشاركاً، قد حُطم وهو الآن في فرانكفورت».

واستجاب الموسيقيون لدعوة للمشاركة في محاولة تحطيم الرقم القياسي في الاستاد.

وجاؤوا إلى فرانكفورت بمجموعة واسعة من الآلات الموسيقية، من الطبول إلى الغيتارات الكهربائية، وشملت قائمة الأغاني المختارة أغاني عدة، من بينها أعمال للمغنية الأميركية تينا تيرنر.