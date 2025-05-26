موجة حارة شديدة تضرب البلاد.. كيف تحمي أطفالك وكبار السن من الجفاف؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تستعد البلاد لاستقبال موجة حارة قوية خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاعا كبيرًا في درجات الحرارة قد يتجاوز المعدلات الطبيعية في معظم المناطق، ومع استمرار هذه الأجواء الحارة، تزداد أهمية الانتباه إلى مخاطر الجفاف، خاصة مع فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل نتيجة التعرق الشديد والتعرض المباشر للشمس، وفي ظل هذه الظروف، يصبح الحفاظ على رطوبة الجسم والوقاية من الجفاف ضرورة صحية ملحة للجميع، خصوصًا الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

ما هو الجفاف ولماذا يزداد خطره في الموجات الحارة؟

الجفاف عبارة عن فقدان الجسم لكمية من السوائل تفوق ما يحصل عليه، ما يؤدي إلى اختلال في وظائفه الحيوية، وتزداد خطورة الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يفقد الجسم كميات أكبر من الماء عن طريق التعرق في محاولة لتنظيم درجة حرارته الداخلية، وخلال الموجات الحارة، يصبح خطر الجفاف مضاعفًا، خاصة إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة بشكل منتظم.

علامات الجفاف التي يجب الانتباه لها

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد سامي، استشاري الباطنة العامة، أن هناك علامات واضحة تدل على بداية الجفاف، أبرزها:

الشعور الدائم بالعطش وجفاف الفم

قلة التبول أو تغير لون البول ليصبح داكنًا

الشعور بالدوخة أو الصداع وضعف التركيز

الإحساس بالإرهاق العام والخمول

جفاف الجلد وقلة مرونته

ويضيف أنه من المهم جدًا مراقبة هذه العلامات، خاصة عند الأطفال وكبار السن، لأنهم أكثر عُرضة للجفاف وقد لا يعبرون عن شعورهم بالعطش بنفس وضوح البالغين، وإذا لاحظت قلة التبول أو تغير لون البول إلى الداكن، فهذا مؤشر واضح على نقص السوائل ويجب تعويضها فورًا.

مضاعفات الجفاف وخطورته

يحذر سامي من أن إهمال علامات الجفاف قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل اضطراب ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم، مشاكل في الكلى، وأحيانًا فقدان الوعي، كما أن الجفاف المزمن يؤثر سلبًا على صحة الجلد والمناعة، ويزيد من احتمالية الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، خصوصًا في ظل الموجات الحارة الحالية.

نصائح فعالة للوقاية من الجفاف خلال الموجة الحارة

شرب الماء بانتظام

ينصح الخبراء بشرب ما لا يقل عن 2.5 إلى 3 لترات ماء يوميًا للبالغين، مع زيادة الكمية في حالة ممارسة الرياضة أو التعرض للشمس لفترات طويلة.

تناول الأطعمة الغنية بالماء

مثل البطيخ، الخيار، الخس، البرتقال والفراولة، فهي تساهم في ترطيب الجسم وتزويده بالفيتامينات والمعادن.

تجنب المشروبات المجففة

مثل القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية، لأنها تحتوي على الكافيين الذي يزيد من فقدان السوائل.

ارتداء الملابس المناسبة

اختر ملابس قطنية وخفيفة وفاتحة اللون لتعكس حرارة الشمس وتقلل من التعرق الزائد.

تجنب التعرض المباشر للشمس

خاصة في أوقات الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، ويفضل البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة.

استخدام واقي الشمس

لحماية الجلد من الجفاف والالتهابات الناتجة عن أشعة الشمس المباشرة.

مراقبة لون البول

إذا لاحظت أن البول أصبح داكنًا، فهذا مؤشر واضح على نقص السوائل في الجسم ويجب زيادة كمية الماء فورا.

تقسيم الوجبات وتناول وجبات خفيفة

تناول الفواكه والخضروات كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.

دور التغذية في الوقاية من الجفاف

يشير استشاري الباطنة العامة، إلى أهمية العصائر الطبيعية الخالية من السكر، والحليب والزبادي لاحتوائهما على بكتيريا البروبيوتيك المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والبشرة، كما ينصح بتقليل البروتينات الثقيلة على المعدة، وتوزيعها على مدار اليوم، لأن هضم البروتينات يتطلب كميات أكبر من الماء.