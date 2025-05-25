الامارات | «إم جي» تطلق سيارة جديدة سترث عرش ZS.. لسحب البساط من موديلات كهربائية منافسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «إم جي» سيارتها الكهربائية S5 الجديدة، التي سترث عرش السيارة ZS. وأوضحت الشركة الصينية ذات الأصول البريطانية أن سيارتها الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، تسعى لسحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة مثل كيا EV3 وفولكس فاجن ID.4 وسكودا Elroq.

وتأتي السيارة S5 المدمجة بطول 48ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 73ر2 متر، وتوفر أماكن جلوس لخمسة أشخاص، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 453 و1441 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة S5 على سواعد محرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان أو 170 كيلووات/231 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر6 ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 190 كلم/س.

وتتوافر للسيارة الكهربائية S5 المدمجة بطارية سعة 49 أو 64 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 480 كلم.