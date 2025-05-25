الامارات | أعراض نقص اليود في الجسم.. التعب والخمول على رأسها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع اليود يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ كونه ضرورياً لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي تنظم وظائف مهمة مثل التمثيل الغذائي للطاقة والنمو وتكوين العظام وتطور الدماغ.

وأفاد خبراء صندوق التأمين الصحي بألمانيا بأن أعراض نقص اليود تتمثل في التعب والخمول وصعوبة التركيز وزيادة الوزن وبطء ضربات القلب وتقصف الشعر وشحوب البشرة وحالات مزاجية اكتئابية.

وتشمل الأعراض أيضاً ضيق الحلق وصعوبات البلع وبحة الصوت ومشاكل التنفس ومشاكل الجهاز الهضمي والحساسية للبرد.

ويحتاج جسم الشخص البالغ إلى 200 ميكروجرام من اليود يومياً، بينما تحتاج المرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة إلى 230 ميكروجرام يومياً.

وتتمثل المصادر الغذائية لليود في الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض، بالإضافة إلى الملح المعالج باليود.

وفي حالة النقص الشديد، يمكن أيضاً اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية المحتوية على اليود تحت إشراف الطبيب.