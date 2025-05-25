بعد إصابة نجوى فؤاد في ذراعها.. نصائح لتسريع التعافي وتفادي المضاعفات

القاهرة - سمر حسين - صحة

اضطرت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، إلى تركيب دعامة معدنية في ذراعها الأيسر، بعد تعرضها لسقوط مؤلم داخل منزلها، بعدما أُصيبت بكسر شديد لم تستطع تحمل الجبس بسببه، وأثارت حالة الفنانة الصحية قلق جمهورها ومحبيها، خاصة بعد تأكيدها أنّ التئام الكسر ما زال بطيئًا بسبب عامل السن، ما تسبب لها في ألم مستمر ومضاعفات أثرت على حركتها وحالتها النفسية، وناشدت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

كسر الذراع عند كبار السن.. لماذا يلتئم ببطء؟

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عبدالله استشاري العظام والمفاصل، إلى أن كسور العظام لدى كبار السن تختلف بشكل كبير عن الفئات العمرية الأخرى، نظرا لعدة عوامل أهمها:

هشاشة العظام

وهي من أكثر الأسباب شيوعًا في ضعف التئام الكسور، خاصة لدى النساء بعد سن الستين

ضعف الدورة الدموية

ما يبطئ من نقل العناصر الغذائية المهمة لتجديد العظام

نقص الكالسيوم وفيتامين D

وهما عنصران أساسيان في عملية الترميم العظمي

ضعف المناعة أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري أو الروماتويد

ما الدعامة؟ ولماذا تُستخدم بدل الجبس؟

أوضح أنّ الدعامة المعدنية تُستخدم في حالات الكسور التي يصعب تثبيتها بالجبس، خاصة إذا كان هناك:

رفض من المريض للجبس لثقل وزنه أو الألم الناتج عنه

احتمالية حدوث مضاعفات مثل قرح الفراش أو جلطات نتيجة عدم الحركة

كسر غير مستقر أو أكثر تعقيدًا.

وأضاف أن الدعامة تُركب جراحيًا لتثبيت العظمة، وتساعد على الحركة الجزئية بعد فترة، لكنها تتطلب رعاية دقيقة والتزامًا كاملًا بالعلاج.

مضاعفات تأخر التئام الكسر عند كبار السن

من أبرز المشكلات التي تواجه المرضى من كبار السن بعد الكسر:

التيبس المفصلي بسبب قلة الحركة لفترة طويلة

آلام مزمنة في منطقة الكسر بسبب الالتهاب أو ضعف الالتئام

ضمور العضلات لعدم استخدام الذراع لفترات طويلة

الإصابة بعدوى في حالة وجود شق جراحي

الاكتئاب أو التوتر النفسي بسبب فقدان القدرة على الاعتماد على النفس

كيف تلتئم العظام بسرعة عند كبار السن؟

لتحفيز سرعة التئام العظام، ينصح دكتور عبدالله محمود بعدة خطوات مهمة:

الالتزام بالأدوية الموصوفة، خاصة مكملات الكالسيوم وفيتامين D

العلاج الطبيعي بعد استقرار الحالة، فيجب البدء بجلسات علاج طبيعي لتقوية العضلات وتحسين الدورة الدموية

نظام غذائي غني بالبروتينات مثل «البيض واللحم والعدس»، والكالسيوم «اللبن، الزبادي، الجبن»

التعرض للشمس يوميًا لفترات قصيرة لتحفيز فيتامين D

تجنب التدخين لأنه يبطئ التئام العظام

رفع اليد المصابة أثناء النوم لتقليل التورم وتحسين الدورة الدموية

متى تعود الحركة لطبيعتها بعد تركيب الدعامة؟

أكد أن فترة التعافي تختلف من مريض لآخر حسب السن ونوع الكسر، لكن في المتوسط: