الامارات | الجزر.. سر الصحة والانتعاش في أيام الصيف الحارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الجزر من الخضروات التي تحظى بشعبية كبيرة، ويكتسب أهمية خاصة خلال فصل الصيف بفضل فوائده الصحية المتعددة. يتميز الجزر بكونه مصدرًا غنيًا بفيتامين A، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة العين وتحسين الرؤية، خاصة في الضوء الساطع الذي يكون شائعًا في فصل الصيف. هذا الفيتامين لا يعزز فقط صحة العيون، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على صحة الجلد، مما يجعله حليفًا للبشرة في مواجهة أشعة الشمس الحارقة.

إلى جانب فيتامين A، يحتوي الجزر على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم في مقاومة الأمراض والالتهابات التي قد تزيد في فصل الصيف. هذه المضادات تلعب دورًا حيويًا في حماية الجسم من التأثيرات الضارة للجذور الحرة.

كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف خلال الأيام الحارة.

الألياف الغذائية الموجودة في الجزر تساهم في تحسين عملية الهضم، مما يجعله مفيدًا في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالراحة.

يُمكن تناول الجزر بطرق متعددة تتناسب مع الأذواق المختلفة، سواء كان ذلك بتناوله طازجًا في السلطات المتنوعة، أو بتحضيره كعصير منعش يُضفي الانتعاش في الصيف الحار. لذا، فإن إدراج الجزر في النظام الغذائي الصيفي يُعد خطوة ذكية للاستفادة من قيمته الغذائية العالية، وتعزيز الصحة العامة خلال هذا الفصل الحار.