الامارات | بعد إصابتها بكسور أثناء الرقص .. عروس تكمل زفافها على نقالة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة طريفة ومؤثرة، أكملت العروس الأمريكية بريانا، حفل زفافها الذي أقامته في مدينة دالاس بولاية تكساس، وهي محمولة على نقالة، رغم تعرضها لإصابة خطرة أثناء الرقص، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

وكانت بريانا، تحتفل بزفافها عندما انزلقت أثناء الرقص بسبب تعثرها في فستانها، ما أدى إلى سقوطها بقوة على الأرض، وأسفر الحادث عن إصابتها بكسر في عظم الفخذ، وتمزق في الأربطة، واعوجاج في الساق، وفقاً لما نشرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

ورغم شدة الألم، لم تفقد روحها المرحة، وخرجت من قاعة الاحتفال محمولة على نقالة، وسط أجواء احتفالية أضفت طابعاً غير مألوف على الحفل، وتفاعل الضيوف بشكل لافت مع الموقف، وودعوها بالهتافات، في مشهد وصفه كثيرون بـ«الاستثنائي».

@harriettscakecorner When the bride says “ Do the exit anyway” she was the absolute best !!! #fyp #weddingtiktok #brideaccident #weddingemergency @TallCottenPhoto ♬ Sunrise - Official Sound Studio