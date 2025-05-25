أجمل تسريحات شعر النجمات في ختام مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 01:25 مساءً - في كل عام، تتحول السجادة الأحمر في مهرجان كان السينمائي إلى مسرح ساحر تتلاقى فيه الفنون السينمائية مع أرقى رموز الموضة والجمال. ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الختام، رغم هدوئه الظاهري مقارنة بالافتتاح، هو اللحظة التي تختار فيها النجمات أن يقدمن أنفسهن للعالم بمظهر يلخص كل ما عشنه في هذا المهرجان من لحظات مجد وإرهاق، من ضوء وعدسات، من وهج الأدوار ومرارة التقييم. وهنا، تصبح تسريحات الشعر أكثر من مجرد تنسيق خصلات: إنها رسالة مرئية، توقيع شخصي، بل أحياناً قصيدة شعرية مكتوبة بأدوات التصفيف.

في ختام مهرجان كان 2025، لم يكن الجمال محصوراً في الأزياء أو المجوهرات، بل تجلى في خيوط الشعر المتمايلة على الأكتاف، في الخصلات المرفوعة بإحكام أو المنسدلة برقة، في تجاعيد مقصودة تمثل التمرد، أو نعومة فائقة تعبر عن الرقي. لقد تميز هذا العام بتنوع استثنائي في اختيارات النجمات لتسريحاتهن، وكأن كل واحدة منهن أرادت أن تروي حكاية مختلفة، أو أن تترك في ذاكرة الختام صورة لا تنسى.

تسريحة الشعر الناعم المنسدل ببساطة راقية تبرز الجمال الكلاسيكي

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إطلالة جولييت بينوش Juliette Binoche بشعر ناعم منسدل وفرق في المنتصف عكست بساطة راقية تليق بجمالها الكلاسيكي. هذا الأسلوب الهادئ أضفى لمسة أنثوية ناعمة تبرز ملامح وجهها بوضوح وأناقة. التسريحة جاءت متناغمة تماماً مع طابع الختام، حيث البساطة تلتقي بالفخامة في أبهى صورها.

تسريحة ذيل حصان مشدودة تجمع بين القوة والنعومة

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اعتمدت سيمون أشلي Simone Ashley تسريحة ذيل الحصان المشدود مع فرق في المنتصف، بأسلوب يجمع بين القوة والنعومة. هذا اللوك أبرز ملامحها الجذابة وأضفى لمسة من الرقي العصري على إطلالتها. البساطة المحكمة في التصفيف عكست ثقة واضحة وأناقة لا تحتاج إلى مبالغة.

تسريحة الشعر المرفوع مع خصلات حالمة تروي الرومانسية

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اختارت مارغريت كوالي Margaret Qualley تسريحة شعر مرفوع بأسلوب رومانسي، مع خصلات ناعمة منسدلة على جانبي الوجه. هذا الستايل أضفى لمسة حالمة وشاعرية، يعكس براءة ناعمة وأناقة خفية. الخصلات المنفلتة بدت كأنها عفوية، لكنها مدروسة بعناية لتعزيز جمال ملامحها.

تسريحة شعر مموج فضي تنبض بالحيوية والتجدد

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تألقت جين فوندا Jane Fonda بشعر فضي مموج بتسريحة خفيفة تنبض بالحيوية والتجدد رغم بساطتها. الموجات الناعمة منحت شعرها كثافة طبيعية وإحساساً بالحركة، مع لمسة أنيقة تليق بنجمتها المخضرمة. اللون الفضي أضاف حضوراً واثقاً وملهِماً يعكس جمال العمر والنضج.

تسريحة كيرلي قصير يحيط بالوجه بحيوية أنثوية

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اختارت ليلى سليماني Leila Slimani تسريحة شعر كيرلي قصيرة تنسدل بخفة فوق الكتفين وتُحيط بوجهها بشكل طبيعي وجذاب. هذه الإطلالة الحيوية تضفي طابعاً شبابياً وعصرياً، مع إبراز ملامحها بلمسة أنثوية مميزة تجعل الخصل الكيرلي حرية الحركة والملمس، مما جعل إطلالتها تنبض بالحيوية والأناقة في آن واحد.

تسريحة جانبية منسدلة تنضح بالرقي الكلاسيكي

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اختارت إيريس بيربن Iris Berben تسريحة شعر منسدل بحرية على الكتفين مع فرق جانبي يعزز ملامح وجهها بشكل طبيعي وأنيق. الستايل البسيط والمرن أضفى عليها جاذبية هادئة تعكس النضج والرقي. هذه الإطلالة الكلاسيكية حافظت على توازن مثالي بين العفوية والفخامة، مما جعلها تبدو متجددة وأنيقة في آن واحد.

تسريحة شعر قصير ناعم تعزز الأناقة البسيطة

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تميزت نادية مليتي Nadia Melliti بتسريحة شعر ناعم وقصير مرفوع برقة خلف الأذنين، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة البسيطة والعصرية. هذا الستايل يعزز من ملامح وجهها بطريقة أنيقة ومنظمة، مع إبراز العنق بشكل جذاب. التسريحة الناعمة والمرتبة تعكس ثقة واضحة وتوازناً مثالياً بين الكلاسيكية والحداثة.

في ختام مهرجان كان 2025، أثبتت تسريحات شعر النجمات أن الجمال لا يقتصر على الملابس أو المكياج فقط، بل يمتد ليشمل كل تفصيلة تعبر عن شخصية النجمة وروح المناسبة. تنوعت الإطلالات بين تسريحات شعر كلاسيكية وعصرية، بسيطة وفخمة، مما جعل كل لحظة على السجادة الحمراء تحفة فنية متكاملة.