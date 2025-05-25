تفاصيل إطلالة العروس ستيفاني عطالله الجمالية.. وهكذا تبرز جمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 مايو 2025 01:25 مساءً - احتفلت الممثلة ستيفاني عطالله بزفافها على الفنان جوزيف عبود، المعروف بلقب زاف يوم السبت 24 مايو 2025 بعد قصة حب جمعت بينهما منذ أربع سنوات تكللت بالخطوبة ومن ثمّ بالزواج، وقد أقيم حفل الزفاف في بيروت وسط الأهل والأصدقاء، حيث ودعت ستيفاني العزوبية قبل يوم من زفافها بحفل عائلي شمل الأصدقاء والمقربين منها.

عرفت ستيفاني عطالله بأدوارها التمثيلية الناجحة التي لفتت حيزاً كبيراً من جمهور الدراما العربية، وهي إلى جانب ذلك تعد من الممثلات اللاتي حافظن على جمالهن الطبيعي بعيداً عن عمليات التجميل، ونراها تعتمد الأسلوب الناعم والطبيعي في صيحاتها الجمالية من أساليب مكياج تتنوع بين الخفيف والناعم وتسريحات شعر تتقدمها تسريحة الكعكة المصقولة وتسريحة ذيل الحصان إلى جانب الشعر الكيرلي المفرود وغيرها.

ولمناسبة احتفالها بزفافها، نرصد لك إطلالة العروس ستيفاني عطالله الجمالية ومجموعة من الصيحات الجمالية التي اعتمدتها سابقاً وأبرزت جمالها من خلالها.

مكياج وتسريحة شعر ستيفاني عطالله في يوم زفافها

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العروس ستيفاني عطالله اختارت فستان زفاف بسيط التصميم من دار جورج حبيقة العالمي، ونسقت معه مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الزهرية البراقة بنغمات ناعمة وبسيطة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا على الرموش، وحددت رسمة العين بالأيلاينر المسحوب الناعم والكحل الأسود في قلب العين، وجاء مكياج البشرة متوهجاً ومخملياً ليبرز نعومة ملامحها مع البلاش الزهري المشرق على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الزهري الناعم المحدد بالكونتور الخفيف، كذلك اختارت ستيفاني عطالله مع مكياج زفافها تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة التي زينتها الطرح البيضاء الطويلة مع فستان زفافها.

مكياج كرزي ناعم مع تسريحة شعر منخفضة

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في واحدة من أجمل إطلالاتها، وتحديداً في حفل توزيع جوائز Joy Awards، تألقت ستيفاني عطالله بمكياج كرزي ناعم ارتكز على ظلال العيون الكرزية الناعمة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة المشرق والموحد مع البلاش الوردي على أعلى الخدين وأحمر الشفاه باللون الكرزي الداكن، كذلك تألقت بتسريحة شعر منخفضة ناعمة مع فرق الغرة الجانبي بأسلوب الريترو.

مكياج نيود ناعم مع تسريحة الشعر المالس

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وفي إطلالة مثالية، اعتمدت ستيفاني عطالله صيحة المكياج النيود بلمسات رقيقة وهادئة برزت جمالها الطبيعي، حيث طبقت ظلال العيون النيود فوق الجفن العلوي للعين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وجاء مكياج البشرة بنغمات رقيقة وناعمة جنباً إلى جنب مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المات المحدد بالكونتور الكراميلي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة المصقولة والمسرحة إلى خلف الأذن.

مكياج وردي فخم مع تسريحة الشعر المموج

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وفي إحدى حفلات التكريم، تألقت ستيفاني عطالله بمكياج وردي فخم بدت فيه في غاية الجاذبية والأنوثة، حيث طبقت ظلال العيون الوردية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اختارت مكياج البشرة المخملي الفخم مع البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه باللون الأحمر البارز والقوي، وأكملت جمال إطلالتها بتسريحة شعر مموجة منسدلة على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع مع تسريحة الويفي

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وأطلت ستيفاني عطالله في إحدى صيحاتها الجمالية بمكياج عصري ناعم اختارت فيه خط الأيلاينر العريض المجنح مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش وبدت بشرتها مشرقة ومضيئة بالفاونديشن الطبيعي المناسب لها وأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع والبارز، كما اعتمدت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي والمموج المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة العالية عن الجبين.