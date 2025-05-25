السودان يواجه عدوى بكتيرية تسبب مئات الإصابات.. إليك الأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

لاتزال السودان تواجه موجة جديدة من وباء الكوليرا، بعدما أعلن مسؤولون في وزارة الصحة السودانية، تسجيل مئات الإصابات بمرض الكوليرا في ولاية الخرطوم، إذ تم تسجيل أكثر من 2300 إصابة جديدة بالكوليرا من بينها 51 حالة وفاة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وإن 90% منها في الخرطوم.

الكوليرا.. مرض يسببه الماء الملوث وكيفية الوقاية منها

وبحسب منظمة الصحة العالمية، الكوليرا عدوى بكتيرية حادة، غالبًا ما تنتقل عن طريق المياه أو الطعام الملوثين، وتُعرف بقدرتها على التسبب في إسهال مائي شديد، إذا لم تُعالج بسرعة، قد تكون مميتة في غضون ساعات قليلة.

وعلى الرغم من أن العديد من المصابين قد لا تظهر عليهم أعراض، فإنّهم يظلون قادرين على نقل العدوى للآخرين.

أعراض الكوليرا

تعد السمة الرئيسية للكوليرا هي الإسهال المائي الغزير، الذي قد يؤدي إلى جفاف شديد وخطير، وفي الحالات الأقل حدة، قد يشعر المصاب بـالحمى وآلام في العضلات.

علاج الكوليرا

التعامل مع معظم حالات الكوليرا يعتمد على تعويض السوائل المفقودة باستخدام محلول معالجة الجفاف الفموي.

في الحالات الأكثر شدة، قد يحتاج المريض إلى سوائل وريدية ومضادات حيوية.

طرق الوقاية من الكوليرا

تعتمد الوقاية من الكوليرا بشكل كبير على النظافة وتوفير بيئة صحية:

1- توفير مياه نظيفة

المياه الآمنة والنظيفة هي حجر الزاوية في الوقاية.

يجب التأكد من أن مياه الشرب خالية من الملوثات.

يُنصح بغلي الماء أو تصفيته أو استخدام أجهزة تنقية المياه قبل الاستهلاك.

2- الصرف الصحي والنظافة الشخصية

يجب وجود أنظمة صرف صحي فعالة لمنع تلوث مصادر المياه.

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل إعداد الطعام أو تناوله، أمر بالغ الأهمية.

3- إعداد الطعام بشكل صحيطهي الطعام جيدًا، خاصة المأكولات البحرية والخضروات النيئة.

غسل الخضروات والفواكه جيدًا بمياه نظيفة.

تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي تُخزن في ظروف غير صحية.

4- التطعيم ضد الكوليرافي بعض المناطق التي ينتشر فيها المرض، قد يُنصح بـاللقاح الفموي للكوليرا كوسيلة وقائية لتقليل خطر الإصابة.

5- التوعية المجتمعية

نشر الوعي حول أهمية النظافة الشخصية والغذائية يلعب دورًا حيويًا في مكافحة تفشي المرض.

تعليم الناس كيفية تجنب الأطعمة الملوثة وكيفية التخلص الآمن من النفايات يحد بشكل كبير من انتشار العدوى.

6- التعامل مع تفشي المرض

عند اكتشاف تفشي الكوليرا، يجب على السلطات الصحية التحرك بما يشمل الآتي:

فرض قيود على حركة الأشخاص في المناطق المتضررة.

توفير علاج عاجل للمرضى.

ضمان توزيع محاليل تعويض السوائل والأدوية اللازمة.

توفير التطعيم الوقائي في بعض الحالات.

ارتفاع صادم في عدد الإصابات بمرض الكوليرا في 2025

ومن 1 يناير حتى 30 مارس 2025، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 116,574 حالة كوليرا و1514 حالة وفاة من 25 دولة في 3 مناطق، وكانت المنطقة الأفريقية هي الأكثر تضررًا، تليها منطقة شرق المتوسط و جنوب شرق آسيا.

وفي فبراير الماضي، أعلنت شبكة أطباء السودان، وفاة 83 شخصا فيما أصيب 1197 آخرين بسبب الكوليرا.

وفي مارس 2025، جرى تسجيل 32 ألفا و985 حالة جديدة عالميا، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 9% مقارنة بشهر فبراير، ورغم هذا الانخفاض، جرى تسجيل 517 حالة وفاة، ما يبرز خطورة هذا المرض.

بينما أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك «Rospotrebnadzor»، في أبريل الماضي، كتشاف إصابة بالكوليرا في ضواحي موسكو.