مهرجان كان السينمائي يختتم دورته الـ78.. وهذه أبرز الصيحات الجمالية للنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 11:54 مساءً - اختتم مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival 2025 دورته الـ78 التي استمرت 12 يوماً، بحضور أبرز نجوم السينما العالمية والنجمات اللواتي تألّقن بأجمل الإطلالات من أهم مصممي الأزياء العالميين، إلى جانب صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي كانت لها بصمة لافتة بنعومتها وبساطتها هذا العام للنجمات.

وفي يوم الختام، حضرت أهم نجمات العالم على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025؛ حيث سيطر المكياج الناعم بألوانه الهادئة، التي تراوحت بين الوردي والنيود والترابي. وبعض النجمات اعتمدن صيحة المكياج بلمسات براقة بسيطة، مع البشرة المخملية. كذلك تنوّعت صيحات أحمر الشفاه بين الأحمر الفاقع والزهري الناعم والغلوس الترابي.

إليكِ نظرة على أجمل مكياج النجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 78، نرصدها لكِ.

إيل فانينغ بمكياج نيود خافت

إيل فانينغ Elle Fanning في ختام مهرجام كان السينمائي 2025 -تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

النجمة إيل فانينغ Elle Fanning حضرت ختام مهرجان كان السينمائي بيومه الأخير؛ حيث أطلّت على السجادة الحمراء بفستان أزرق بيبي بلو وناعم التصميم. نسّقت معه مكياج نيود خافت بلمسات طبيعية؛ معتمدةً الظلال النيود الخفيفة فوق جفن العين المتحرك، مع القليل من الماسكرا على الرموش. وبدت بشرتها طبيعية بالفاونديشن المناسب لها والخفيف؛ جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي الخافت على تفاحة الخدين. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الأحمر المطفأ البارز والقوي.

هالي بيري بمكياج ترابي بنغمات براقة

هالي بيري Halle Berry في ختام مهرجام كان السينمائي 2025 -تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

النجمة هالي بيري Halle Berry تألّقت في ختام مهرجان كان السينمائي 2025؛ حيث أطلّت على السجادة الحمراء بفستان كريمي أنيق التصميم. نسّقت معه مكياج ترابي بنغمات براقة، ارتكزت على ظلال العيون البني البراقة فوق جفن العين العلوي، وأدمجتها بالقليل من الظلال السموكي عند طرف العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وجاء مكياج البشرة مخملياً وموحّداً مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البني الغلوسي المحدد بالكونتور من نفس اللون.

كيت بلانشيت بمكياج وردي باهت

كيت بلانشيت Cate Blanchett في ختام مهرجام كان السينمائي 2025 -تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

النجمة كيت بلانشيت Cate Blanchett أطلّت على سجادة مهرجان كان السينمائي 2025؛ حيث اعتمدت فستاناً ناعماً باللون الأسود. نسّقت معه مكياج وردي باهت ارتكز على الظلال الوردية الخفيفة فوق جفن العين العلوي، مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش. وبدت بشرتها البيضاء طبيعية وموحّدة مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين. وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي الغلوسي.

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عليا بهات بمكياج فضي فخم

عليا بهات Alia Bhatt في ختام مهرجام كان السينمائي 2025 -تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

نجمة بوليوود عليا بهات Alia Bhatt اختتمت الدروة الـ78 من مهرجان كان السينمائي؛ حيث أطلّت على السجادة الحمراء بإطلالة فضية. نسّقت معها مكياج فضياً بنغمات فخمة ارتكزت على ظلال العيون الفضية، التي غمرت كامل جفن العين العلوي، مع تحديد رسمة العين بالأيلاينر المسحوب، والكحل الأسود في قلب العين. واعتمدت الفاونديشن الموحّد والمناسب للون بشرتها السمراء، وأكلمت جمال مكياجها بأحمر الشفاه الوردي المطفأ الطبيعي.

لجين عضاضة بمكياج أرزق بارز

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عارضة الأزياء لجين عضاضة تألّقت في ختام مهرجان كان السينمائي 2025 بإطلالة زرقاء لافتة، اختارت معها مكياج أرزق بارزاً، ارتكز على ظلال العيون الزرقاء فوق جفن العين العلوي، مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش. كذلك اعتمدت مكياج البشرة الناعم مع البلاش الزهري البارز على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي.

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بيا فورتزباخ بمكياج ترابي لماع

بيا فورتزباخ Pia Wurtzbach في ختام مهرجام كان السينمائي 2025 -تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

النجمة بيا فورتزباخ Pia Wurtzbach ظهرت على سجادة مهرجان كان السينمائي بيومه الأخير؛ حيث اختارت فستاناً باللون الأخضر الزمردي، نسّقت معه مكياجاً ترابياً بلمسات براقة خفيفة، طبّقت فيها ظلال العيون الترابية البراقة فوق جفن العين المتحرك، مع طبقات الماسكرا المطوّلة للرموش. كذلك اختارت مكياج البشرة الناعم والموحّد مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البني الغلوسي والمحدد بالكونتور من اللون نفسه.