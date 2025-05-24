عاجل| تحذير من ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا.. هل يعود الوباء؟ 

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم أن أعراض فيروس كورونا أصبحت شائعة ومعروفة، مثل الحمى، وصعوبة التنفس، وسيلان الأنف، والاحتقان، والتعب، إلا أن موجة جديدة من الحالات كشفت عن عرضين أقل شيوعًا لفتا لانتباه الأطباء، حسبما نقل موقع «تايمز ناو».

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، تم تسجيل حالات التهاب العين الوردية كأحد الأعراض النادرة للإصابة بفيروس كورونا، كما أظهرت دراسة نشرتها مؤسسة «مايو كلينك» أن بعض المصابين أبلغوا عن أعراض معوية مثل الغثيان والإسهال، رغم أنها لم تُعتبر حتى الآن من العلامات الشائعة للفيروس.

ومع تزايد أعداد المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض، بدأ الأطباء ينظرون إليها كإشارات تحذيرية محتملة للإصابة، خاصةً عند ظهورها إلى جانب أعراض تنفسية أخرى، وأكد الأطباء أن الفيروس قد يظهر هذه المرة بمسار مختلف قليلًا، مشددين على أهمية الانتباه إلى أي تغييرات يشعر بها الجسم رغم أن معظم الأعراض تبقى تحت السيطرة.

هل يعود وباء الكورونا؟

خلال الأيام الأخيرة الماضية، سجلت وزارات الصحة بآسيا، والهند، ظهور أعداد جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي، كوفيد 19، اذي أحدث شللًا في دول العالم منذ 5 أعوام مضت، إذ أكدت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس بات يسجل أعدادًا جديدة من الإصابات إثر ظهور متحورات جديدة من المرض، مع ترااجع بعض الدول عن الالتزام باللقاح.

كيفية الوقاية من كورونا

ينصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن» بالعودة إلى الإجراءات الوقائية الأساسية للحد من انتشار العدوى، من بينها ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الإصابات، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد عن مخالطة المرضى.

وفي حال ظهور أي أعراض، من الأفضل عزل النفس فورًا وإجراء الفحص الطبي بعد استشارة الطبيب.

ما هي العين الوردية؟

والتهاب الملتحمة من الحالات الشائعة التي تصيب العين، إذ يؤثر على النسيج الرقيق الشفاف الذي يغطي بياض العين ويبطن السطح الداخلي للجفن.

ويمكن أن يحدث هذا الالتهاب نتيجة لأسباب متعددة، منها الحساسية أو العدوى البكتيرية أو الفيروسية. وتكمن خطورته في إمكانية انتقاله من شخص لآخر، لا سيما إذا كان ناتجًا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.

وتتمثل أبرز أعراض هذا الالتهاب في احمرار العين، الشعور بالحكة، وزيادة إفراز الدموع.