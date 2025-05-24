احذر الاستيقاظ قبل المنبه.. إشارة لمرض لا يجب تجاهله

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد يبدو الاستيقاظ قبل رنين المنبه أمرًا عاديًا أو مجرد اضطراب بسيط في النوم، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون علامة على وجود خلل داخلي، خاصة إذا تكرر بشكل مستمر، وقد كشف مختصون أن هذه الظاهرة قد ترتبط بفرط نشاط الغدة الدرقية، وهو اضطراب يؤدي إلى إفراز مفرط للهرمونات، مما يؤثر على التوازن الهرموني في الجسم.

وأوضح الدكتور غوراف أغاروال، الاختصاصي في اضطرابات الهرمونات، أنه عندما تعمل الغدة الدرقية بشكل مفرط، تصبح استجابة الجسم للتوتر غير منتظمة، مما قد يؤدي إلى الاستيقاظ المبكر مصحوبًا بشعور بعدم الارتياح وصعوبة في العودة إلى النوم.

كما قد تظهر أعراض أخرى في مراحل لاحقة، مثل فقدان الوزن، تساقط الشعر، جفاف العين، تورم الرقبة، والقلق المستمر.

وأضاف الطبيب لـ«روسيا اليوم» أن فرط نشاط الغدة الدرقية لا يقتصر على هذه الأعراض الظاهرة، بل قد يؤدي إلى مشكلات أكثر خطورة، مثل هشاشة العظام واضطرابات القلب، والتي قد تصل أحيانًا إلى حالات حرجة، وتزداد المخاطر بشكل خاص لدى النساء الحوامل، حيث يمكن أن يسبب هذا الخلل مضاعفات أثناء الحمل.

من جانبها، أشارت ليزا آرتيس، نائبة رئيس جمعية النوم الخيرية والمستشارة في شؤون النوم، إلى أن اختلال توازن الغدة الدرقية يؤثر على استجابة الجسم للتوتر، مما يدفع الشخص للاستيقاظ مبكرًا دون شعور بالراحة، مع تطور الأعراض لاحقًا لتشمل تساقط الشعر، جفاف العينين، تورم الرقبة، القلق، وفقدان الوزن.

في كثير من الحالات، يكون السبب وراء فرط نشاط الغدة الدرقية هو مرض "جريفز"، وهو اضطراب مناعي يجعل الجسم يهاجم الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى أعراض إضافية مثل اضطرابات الرؤية وبروز العينين. وتزداد احتمالية الإصابة بهذا المرض لدى النساء المدخنات أو من لديهن تاريخ عائلي للإصابة به.

لذلك، ينصح الفريق الطبي بضرورة الفحص المبكر في حال تكرار الاستيقاظ قبل المنبه مع الشعور بعدم الراحة دون سبب واضح، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة صحية كامنة.

وأوضحت الدكتورة هدير ناجي طبيب أمراض المخ والأعصاب، إن النوم المتقطع يقف خلفه العديد من الأمراض التي تنقسم نحو الأمراض العضوية، وعلى رأسها مشكلات التنفس أو القلب والسمنة المفرطة، أو أمراض النوم النفسية، وأهمها التوتر والقلق والضغط العصبي، والمعاناة من الكهرباء الزائدة على المخ.

أما بخصوص مرض جريفز، فهو في الأصل مرض مناعي، وبالفعل وجود خلل في الغدة الدرقية له تأثير سلبي على النوم.

وأكدت الطبيبة في تصريحات لـ«الوطن» ضرورة الكشف لعلاج الأمر بالأدوية إذا كان المرض عضويًا، أو القيام بتمارين النوم إذ كان الأمر متعلق بالمشكلات النفسية.

ما هو مرض جريفز (Graves’ Disease)؟

وأوضح الدكتور محمد عادل، استشاري جراحة الأورام والغدد الصماء، عبر حسابه الرسمي، أن مرض جريفز هو اضطراب مناعي ذاتي يُسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، ويُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لهذه الحالة.

وينتج الجهاز المناعي في هذا المرض أجسامًا مضادة تُعرف باسم Thyroid-stimulating immunoglobulins، والتي ترتبط بخلايا الغدة الدرقية السليمة وتحفزها على إفراز كميات زائدة من هرموناتها.

وتؤدي الزيادة غير الطبيعية في الهرمونات إلى أعراض متعددة ومضاعفات محتملة إذا لم تُعالج، تأتي على النحو التالي:

عدم وضوح الرؤية.

جفاف العين.

زيادة ضغط العين.

حساسية للضوء.