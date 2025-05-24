عاجل .. دراسة صادمة: النوم غير الكافي قد يفتح بابا لأمراض مميتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

دقّت دراسة جديدة من جامعة أوبسالا السويدية ناقوس الخطر حول العلاقة الوثيقة بين قلة النوم وأمراض القلب.

دراسة تحدد عدد ساعات النوم الخطيرة على قلبك وحياتك

أظهرت الأبحاث أن النوم المتقطع، حتى لو استمر لبضع ليالٍ (حوالي 4 ساعات فقط)، يمكن أن يُحدث تغييرات خطيرة في الدم، ما يزيد من احتمالية الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

وكشفت دراسة، شملت 16 شابًا سليمًا، ونُشرت في صحيفة «إندبندنت»، عن زيادة ملحوظة في بروتينات الالتهاب في الدم بعد فترات الحرمان من النوم، هذه البروتينات، التي تُفرز عادةً استجابةً للتوتر، قد تصبح ضارة عندما تبقى مرتفعة، مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بقصور القلب واضطرابات الشرايين.

ما يثير الدهشة هو أن هذه التغيرات السلبية ظهرت بسرعة، حتى لدى الأفراد الأصحاء، ليس هذا فحسب، بل أشارت الدراسة أيضًا إلى أن فوائد الرياضة قد تتضاءل إذا لم يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم، مما يؤثر سلبًا على بروتينات حيوية تدعم صحة القلب والدماغ.

كم عدد ساعات النوم الكافية؟

ورصد الموقع الطبي webmd تفاصيل عدد ساعات النوم الكافية، بحسب العمر، والتي جاءت على النحو التالي:

الرضع من عمر 4 أشهر إلى 12 شهرًا: من 12 إلى 16 ساعة.

من عمر سنة إلى عامين11 إلى 14 ساعة كل 24 ساعة.

من عمر 3 إلى 5 سنوات من 10 ساعات إلى 13 ساعة.

من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة من 9 ساعات إلى 12 ساعة.

من عمر 13 إلى 18 سنة من 8 إلى 10 ساعات.

البالغون7 ساعات أو أكثر في كل ليلة.