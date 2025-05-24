عاجل: سبب وفاة الشيخ السيد سعيد سلطان القراء ابن الدقهلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على قلوب أهالي قرية ميت مرجا سلسيل ومحبي الشيخ السيد سعيد، بعد خبر رحيله اليوم 24 مايو، وكشف حسن سويلم أحد المقربين للشيخ عن سبب وفاة الشيخ السيد سعيد.

سبب وفاة الشيخ السيد سعيد سلطان القراءأكد حسن سويلم لـ«الوطن»، أن سبب وفاة الشيخ السيد سعيد سلطان القراء هو تعرضه لوعكة صحية نتيجة تعب لديه في القلب والكلي، ونتج عنه نقله إلى القاهرة داخل مستشفى السلام، من أجل تلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن الشيخ رحل بعد 15 يوما قضاها داخل المستشفى، وجاء الخبر اليوم بشكل مفجع على الجميع، خاصة المقربين من الشيخ في قريته وبلده.نقابة القراء تنعى رحيل الشيخ السيد سعيدنعت نقابة القراء رحيل الشيخ السيد سعيد، وكتبت: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي نقابة القراء بمحافظة الغربية وفاة فضيلة مولانا الشيخ السيد سعيد رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته، الذي وافته المنية اليوم السبت، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين».