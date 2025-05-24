القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الحمل يوم السبت في البيت الثاني بيت الثقة بالنفس تتوصل الى اهدافك والى بحث بمسائل مالية مهمة جدا وحسم الامور القانونية ومصرفية ينتقل القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين يعزز ارادتك على التحرك الواسع بأمان وسلام ويحمل لك ازدهاراً للمشاريع ومكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحاً وانفراجات مالية ومعنوية ينتقل القمر الجديد الى الجوزاء لينضم الى عطارد الشمس والمشتري يومي الثلاثاء والاربعاء
عاطفيّاً: يتابع كوكب الزهرة تقدمه في برج الحمل في البيت الثاني بيت القوة والدعم ما يجعلك تبدو سعيداً وتميل فعلاً الى التعاطف مع الشريك والاولاد والاحبة والاستماع الى مشاكلهم ومتاعبهم. تتمتّع بالقدرة على ايجاد الحلول المناسبة وتجد بالمقابل حناناً واهتماماً من قبلهم. ستشعر بالأمان ولن يخيب أملك.للعازب تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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