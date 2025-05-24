القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية معع وجود القمر في الحمل يجعلك تحقق اهدافك وتتحرر من القيود وتوظف طاقتك في مجالات ايجابية ينتقل القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين فلا مفر ولا مهرب من تقديم بعض التنازلات دقّق في الاجراءات ولا تعرض نفسك للمشاكل ساير جامل وتصرف بحذر تتحسن الامور لحظة وصول القمر الجديد الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء فتستعيد مكانتك
عاطفياً: يرسل لك كوكب الزهرة من برج الحمل الصديق تاثيرات رائعة ومميزة ترتفع اسهمك الاجتماعية وتلفت الانظار لتكون مرشّحًا لمناصب مهمّة تقوى الروابط والعواطف وتجد المزيد من القواسم المشتركة مع الشريك والاولاد والاهل والاحبة والاصدقاء للعازب قد تلتقي من يلفت انتباهك، وربّما تدخل في علاقة جدّية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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