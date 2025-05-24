توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025

مهنيا: البداية مع يوم السبت القمر في الحمل في بيت السمعة الذي يسبب لك صعوبة في الوصول الى اهدافك تقلبات وتعب ولقاءات صعبة كن حذرا ولا تعط ثقة متسرعة تنقلب الموازين لصالحك مع وصول القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين تستعيد أنفاسك لتسيطر من جديد على اوضاعك ما يجعلك متفائلاً لكل جديد وتتعاطى بايجابية مع كل ما يحيط بك. ينتقل القمر الجديد الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون امام الفرص الذهبية

عاطفياً: على الصعيد الشخصي لا تنتظر شيئاً من احد اذ ان التطورات قد تخيبك تحت تاثير الزهرة في الحمل في البيت الرابع فتشعر بمراوحة المكان او تعيش جفاء ما وضرورة التاقلم مع بعض الظروف للعازب, قد تتراجع الحظوظ وتبرد المشاعر ويكبر خطر الانفصال أو النزاع والخلاف مع الحبيب والشريك قد لا تتوافر ظروف جيدة لتمضية أوقاتاً من الرومنسية او فرصاً للارتباط