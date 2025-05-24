القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع يوم السبت القمر في الحمل في بيت السمعة الذي يسبب لك صعوبة في الوصول الى اهدافك تقلبات وتعب ولقاءات صعبة كن حذرا ولا تعط ثقة متسرعة تنقلب الموازين لصالحك مع وصول القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين تستعيد أنفاسك لتسيطر من جديد على اوضاعك ما يجعلك متفائلاً لكل جديد وتتعاطى بايجابية مع كل ما يحيط بك. ينتقل القمر الجديد الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون امام الفرص الذهبية
عاطفياً: على الصعيد الشخصي لا تنتظر شيئاً من احد اذ ان التطورات قد تخيبك تحت تاثير الزهرة في الحمل في البيت الرابع فتشعر بمراوحة المكان او تعيش جفاء ما وضرورة التاقلم مع بعض الظروف للعازب, قد تتراجع الحظوظ وتبرد المشاعر ويكبر خطر الانفصال أو النزاع والخلاف مع الحبيب والشريك قد لا تتوافر ظروف جيدة لتمضية أوقاتاً من الرومنسية او فرصاً للارتباط
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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