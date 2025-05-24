القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الحمل يوم السبت الى جانب زحل نبتون والزهرة في مثلث مع المريخ في الاسد تاثيرات ولا اروع تاثيرات قد تغيير مصيرك كليا تحول ممتاز ومهم انقلاب في المعطيات لصالحك صفحة مختلفة انفراجات على كافة المستويات ينتقل القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين يشجعك على التلاقي وتذليل العقبات وإيجاد الحلول وإقامة الحوارات الفعالة التي انت بحاجة اليها والتي تخدم مصالحك
عاطفياً: عروسة سنة 2025 هي مولودة القوس تسيطر الرومانسية والجو الدافىء على حياتك الشخصية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الناري الذي يحمل اليك الهدايا العاطفية فتفرح بالقرب من الاهل والاولاد والاحبة وبعض الاشخاص وتتمتع بشعبية مميزة العازب قد يقع في الحب او يحظى بفرصة للخروج وللتعرّف الى شخص يلفت انتباهه في مناسبة عامة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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