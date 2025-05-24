توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025

مهنيا: البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الحمل يلمع نجمك وتنمو شعبيتك فأنت بصدد تحقيق احلامك وكل ما تتمناه وتكون مرتاح ومطمن ينتقل القمر الى برج الثور يومي الاحد والاثنين فتكون فترة غير مناسبة وغير فعالة فترة راكدة روتينية تمامًا وفارغة من الحظوظ ينتقل القمر الجديد الى برج الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء ولادة القمر خير عليك بداية شغل جديد مال وفير بين ايديك شراكة جديدة قرض تعويض ذهب حقيقي بانتظارك

عاطفيّاً: وجود الزهرة في الحمل الصديق ينعش العواطف يجعل الاوضاع العائلية والشخصية تزدهر وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تمارس سحراً اخّاذاً وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقاً، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، او قد تعرف فرصة عاطفية جدّية تحمسك على الخطوبة والارتباط