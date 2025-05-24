القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع يوم السبت القمر في الحمل تاثيرات تطلب منك الابتعاد عن الضؤ والعمل بعيدا عن الضجيج والاعلان ان تحديات القمر تعقّد الأمور وقد تواجه بعض التاجيل ينتقل القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين تاثيرات ايجابية حاسمة غنية جدا نوعية وقت دسمة حاول ان تستفيد منها تصل الى الايام الاوفر حظا لحظة دخول القمر الى الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلث فلكي مع برجك ومثلث مع بلوتون في برج الدلو ما يجعلك الرقم الصعب في هذه المعادلة الفلكية
عاطفياً: تواجه بعض الافكار السوداء تحت تاثير الزهرة في الحمل الذي قد يسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق في مصير احد الاولاد استفسر عما يثير مخاوفك واستوضح الامور وانتبه من الوقوع ضحية القلق للعازب, حاول ايجاد وسائل للتسليّة ولإبعاد الهواجس عن رأسك اسبوع ضاغط ومتطلب تجنّب حاليًا كل من لا تثق بنواياه الصادقة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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