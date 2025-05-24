توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025

مهنيا: البداية مع يو السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل بداية اسبوع نارية تخدم مصالحك ترقية هدايا وعود احتفالات الاجواء من حولك غنية بالتاثيرات الايجابية والانفراجات والنجاحات ينتقل القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين في مثلث مع برجك في موقع ممتاز يساعدك ويدعمك ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر وعن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية فتعيش اجواء مناسبة لانهاء الواجبات والاعمال

عاطفياً: ان وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الناري الصديق يجعلك تعيش اسبوعاً عاطفيا وعائليا رائعا ومميزا، تُقدّم خلاله الدعم والتسويات والتنازلات للأحباء رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها للعازب, قد تلتقي شخصًا يلفت اهتمامك او تختار هذه المرحلة للارتباط انها فترة رومانسية بامتياز