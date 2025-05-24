القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع يو السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل بداية اسبوع نارية تخدم مصالحك ترقية هدايا وعود احتفالات الاجواء من حولك غنية بالتاثيرات الايجابية والانفراجات والنجاحات ينتقل القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين في مثلث مع برجك في موقع ممتاز يساعدك ويدعمك ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر وعن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية فتعيش اجواء مناسبة لانهاء الواجبات والاعمال
عاطفياً: ان وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الناري الصديق يجعلك تعيش اسبوعاً عاطفيا وعائليا رائعا ومميزا، تُقدّم خلاله الدعم والتسويات والتنازلات للأحباء رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها للعازب, قد تلتقي شخصًا يلفت اهتمامك او تختار هذه المرحلة للارتباط انها فترة رومانسية بامتياز
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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