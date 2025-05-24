توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الحمل يوم السبت بداية نارية لاسبوع رابح على مختلف الاصعدة يحمل اهتمامات كثيرة ونظرة متفائلة للامور يقدم لك نوع من نشاط حماسة حظ وتقدم طاقات فلكية داعمة ينتقل القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين ايام ضعيفة تحمل قلق تعب وظروف ضاغطة وتقلبات مزاجية كن حذر جدا ولا توقّع على ورقة او مستند

عاطفياً: لا تزال تشعر بتاثيرات كوكب الحب الذي يتنقل في برج الحمل الناري يعطيك الفرح والسلام والانسجام فتبدو في افضل حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك ما يجعلك متفهماً منسجمًا مع المحيط فتستقطب بعض الفرص الرومانسية الجديدة او المشاريع الخلاّقة