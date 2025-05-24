توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الحمليوم السبت الذي يضعك تحت الاضواء حياتك الصحية حياتك المهنية في تعب وفي مزاجية الجو ضاغط يحمل تعقيدات ومسائل صعبة ينتقل القمر الى الثور يومي الاحد والاثنين ايام نشيطة سريعة مثمرة تحمل نجاحات وامور سهلة وطاقات فلكية داعمة تسمح لك بالقيام بمبادرة للتغيير وفتح صفحة جديدة تجعلك متحمس

عاطفياً: وجود الزهرة في موقع معاكس من برجك من الحمل في مربع مع برجك يجعلك تعيش اجواء عاطفية بطيئة وغير مشجعة على إثارة المواضيع الحساسة والجديدة فلا تبحث عن المشاكل للعازب قد تتسرع بكلمة أو انفعال فيحصل سؤ تفاهم ويسبب في أزمة ثقة بالتأكيد أنت بغنى عنها