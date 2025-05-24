توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الحمل يوم السبت الذي يفتح لك ابواب جديدة من التقدم والربح من موقع مشجع ديناميكي يعطيك طاقات كبيرة وانطلاقة جيدة جدا تساوم تفاوض فانت الاقوى ينتقل القمر الى برج الثور المواجه لبرجك يومي الاحد والاثنين تتداخل الامور مع بعضها الافضل لك الّا تُجازف بمشروع جديد وان تعيد حساباتك وترتيب الاولويات

عاطفياً: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا الاسبوع الواعد، حيث يبتسم لك الحب، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت عديدة مع وجود كوكب الحب في برج الحمل الصديق تمتلئ حياتك العاطفية بالهدايا واللقاءات العذبة والرومانسية للعازب, تزدهر العلاقات الاجتماعية كما الشخصية تعيش قصة حب مشوّقة او تحصل على ما تريد او تحقق رغبة بارتباط او خطوبة