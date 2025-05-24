توقعات مولود برج "الثور" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في برج الحمل في البيت رقم 12 الى جانب زحل نبتون الزهرة يوم يشكل صراعا على النفوذ والاوضاع المتقلبة والضاغطة انها الفترة الاصعب والاكثر تشنجا وتوترا حاول ان تضبط الطاقة الجارفة التي في داخلك ينتقل القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين فتكافأك الحظوظ وتعطيك الكثير من الفرص والاخبار الممتازة فتنطلق بإشراق كبير فتحصد ما زرعت وتحقّق الاحلام

عاطفيّاً: ممنوع المغامرات وممنوع التخبيص الهرة في الجوزاء تحمل اتصالات سرية او عمل بالسر وجود الزهرة في الحمل في بيت رقم 12 في بيت الحب السري لقاء بالسر اتصال بالسر انت وحظك انتبه ما حدا يكشفك انا بدي نبهك للعازب تعيش مناخًا دقيقًا ومتقلّبًا بين الصفاء والزعل لذلك لا تتخذ قرارات مصيرية الآن ولا تفقد الامل بأفكار سوداء وهواجس