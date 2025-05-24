توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 24 أيار إلى الجمعة 30 أيار 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في برجك يوم السبت بداية اسبوع تأخذك الى بر الامان حتى يفرح قلبك وتطمئن روحك انت مقبل على فترة الاحلام القمر في بيتك هذا فلكيا يعتبر فال خير الشمس المشتري في الجوزاء والمريخ في الاسد كواكب تساعدك وتدعمك انت داخل على ملعبك اتصالاتك تزيد علاقات تتوسع شعبيتك تزدهر جهز نفسك لاعلى المناصب للنجاح للنجومية للوصول الى الاعلى

عاطفياً: تحمل اليك تاثيرات الزهرة التي تسكن في برجك اجواء رومنسية وعلاقات عاطفية صاخبة فتبلغ عواطفك اوجها وتكون على وئام مع الشريك والاهل والاولاد . للعازب, تتمتع بشعبية كبيرة وتكون قدرتك على استقطاب عدد كبير من المعجبين عالية جدًّا. ويجعلك تعيش افراحا ولقاءات شخصية واجتماعية وتستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج