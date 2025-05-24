الامارات | أطباء يحذرون من تسلل البلاستيك إلى أدمغتنا عن طريق الطعام المصنع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد العلماء كمياتٍ مُقلقة من المواد البلاستيكية الدقيقة في كل شيء تقريبًا، لكن اكتشاف ما يعادل ملعقة بلاستيكية من هذه الجسيمات الضارة داخل أدمغة البشر قد يكون الأكثر إثارةً للقلق.

ودفع هذا الاكتشاف الأخير الباحثين إلى التعمق في دراسة العواقب الصحية لتراكم البلاستيك في الدماغ. ووفقًا لدراسة مراجعة جديدة، نُشرت مؤخرا في مجلة طب الدماغ، قد تكون المواد البلاستيكية الدقيقة هي الحلقة المفقودة في العلاقة بين الأطعمة فائقة المعالجة وبعض الاضطرابات العصبية، مثل الاكتئاب والخرف. وفي بيانٍ له، قال نيكولاس فابيانو، الباحث الرئيسي في الدراسة، وهو طبيب مقيم في الطب النفسي بجامعة أوتاوا: "نشهد أدلةً متقاربة ينبغي أن تُثير قلقنا جميعًا". وأضاف: "تُشكل الأطعمة فائقة المعالجة الآن أكثر من 50% من استهلاك الطاقة في دول مثل الولايات المتحدة، وتحتوي هذه الأطعمة على تركيزاتٍ من المواد البلاستيكية الدقيقة أعلى بكثير من الأطعمة الكاملة".

,في الواقع، تُشير دراساتٌ مُتعددة إلى أنه كلما زادت مُعالجة المنتج الغذائي، زادت احتمالية احتوائه على جزيئات بلاستيكية. وقد يُعزى ذلك إلى زيادة كمية البلاستيك التي تتعرض لها الأطعمة فائقة المعالجة أثناء المعالجة والتغليف، وفقًا لمنتدى معالجة الأغذية. وأظهرت دراسات حديثة أخرى أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة يمكنها تجاوز الحاجز الدموي الدماغي: وهو طبقة واقية من الخلايا تحيط بالدماغ تمنع دخول المواد الضارة وتحبس المواد الكيميائية المفيدة داخله.

وبمجرد دخول هذه الجزيئات إلى الدماغ، فإنها تُسبب إجهادًا تأكسديًا يُلحق الضرر بالخلايا ويزيد من خطر الإصابة باضطرابات عصبية.

من ناحية أخرى تُقدم دراسة تكميلية، نُشرت أيضًا في مجلة طب الدماغ بشكل متزامن، أول دليل يُشير إلى أن تقنية طبية راسخة تُسمى فصل الدم خارج الجسم (الفصل الكيميائي خارج الجسم) يُمكنها إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من الجسم.

وتتضمن هذه العملية استخراج دم المريض وتمريره عبر جهاز يفصله إلى أجزائه: البلازما وخلايا الدم. بعد ذلك، تُرشح البلازما لإزالة أي مواد غير مرغوب فيها (مثل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة)، ثم تُعاد البلازما وخلايا الدم النظيفة إلى المريض.

ونجحت جولتان من الاختبارات أُجريتا على 21 مريضًا، من فصل الدم خارج الجسم مع الترشيح المزدوج في إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من دمائهم، وفقًا للدراسة.

وقال ستيفان بورنشتاين، الباحث الرئيسي وأستاذ طب القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في كلية كينجز كوليدج لندن، في بيان: "بينما نحتاج إلى تقليل تعرضنا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة من خلال خيارات غذائية أفضل وبدائل تغليف، فإننا نحتاج أيضًا إلى البحث في كيفية إزالة هذه الجسيمات من جسم الإنسان".

وأضاف: "تشير نتائجنا الأولية إلى أن فصل مكونات الدم قد يوفر مسارًا محتملًا لإزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث".