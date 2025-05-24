الامارات | كيف تقرأ رسالة واتساب حذفها مرسلها .. بدون استخدام تطبيقات ؟



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثيراً ما نتلقى رسالة على واتساب ثم يقرر الطرف الآخر حذفها قبل أن نتمكن من قراءتها. لكن هل تعلم أنه بإمكانك استرجاع هذه الرسالة دون الحاجة لأي تطبيق خارجي؟

الطريقة ممكنة، لكنها تعمل في حالة واحدة فقط.

ما هي هذه الحالة؟

إذا كان تطبيق واتساب لديك يقوم بعمل نسخة احتياطية دورية للمحادثات، وكان قد أجرى نسخة احتياطية قبل أن تُحذف الرسالة، فيمكنك ببساطة استعادة هذه النسخة لتظهر الرسالة المحذوفة مجددًا، لأنها كانت محفوظة فيها قبل الحذف.

وهنا خطوات استعادة الرسائل المحذوفة من النسخة الاحتياطية:

الخطوة 1: تحقق من وقت آخر نسخة احتياطية

على آيفون:

افتح واتساب > الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشات

ستجد تاريخ ووقت آخر نسخة احتياطية.

على أندرويد:

نفس الخطوات: واتساب > الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشات

فإذا كانت الرسالة قد أُرسلت قبل وقت النسخة الاحتياطية، ولم تُحذف بعد، فهناك فرصة لاستعادتها.

الخطوة 2: حذف تطبيق واتساب

اضغط مطولًا على أيقونة واتساب

اختر "إلغاء التثبيت" أو "حذف التطبيق"

الخطوة 3: إعادة تثبيت واتساب

افتح متجر التطبيقات (App Store أو Google Play)

حمّل تطبيق واتساب من جديد

الخطوة 4: استعادة النسخة الاحتياطية

بعد التحقق من رقم هاتفك، سيكتشف واتساب النسخة الاحتياطية تلقائيًا ثم اضغط على "استعادة" عندما يُطلب منك ذلك وعندها سيتم استرجاع كل الدردشات والوسائط، بما في ذلك الرسائل التي حذفها الطرف الآخر بعد وقت النسخ الاحتياطي.

ملاحظات مهمة: أي رسائل جديدة وصلتك بعد وقت النسخة الاحتياطية سيتم فقدانها. وهذه الطريقة تعمل فقط إذا: كانت ميزة النسخ الاحتياطي مفعلة.

مثال توضيحي:

شخص أرسل لك رسالة الساعة 8:00 مساءً

واتساب أخذ نسخة احتياطية الساعة 8:15 مساءً

الشخص حذف الرسالة الساعة 8:30 مساءً

أنت حذفت التطبيق، ثم أعدت تثبيته واخترت استعادة نسخة الساعة 8:15 هنا من المؤكد أن الرسالة المحذوفة ستظهر مرة أخرى!