مرض شائع يصيب الحجاج خلال موسم الحج.. تعرف على أسبابه وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد الإجهاد الحراري من أكثر الحالات الصحية شيوعًا والأمراض خطورة خلال موسم الحج، ويحدث نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وعدم تعويض السوائل بشرب كميات كافية من الماء والعصائر.

ويتعرض العديد من الحجاج لمخاطر صحية شديدة، إثر إصابتهم بالإجهاد الحراري، خاصة مع تزايد وتدفق الأعداد، لذا يرصد «الوطن» في السطور التالية، أسباب الإجهاد الحراري، وأبرز الأمراض الشائعة التي تصيب الحجاج، وأعراضه، وطرق الوقاية، نقلًا عن وزارة الصحة والسكان، ونصائح الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة لـ «الوطن»:

أسباب الإجهاد الحراري:

التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة.

السير لمسافات طويلة، خصوصًا في وقت الظهيرة.

الازدحام الشديد، خاصة في المناطق المفتوحة.

التعرق الزائد دون تعويض الفاقد من السوائل.

الجفاف الناتج عن قلة شرب الماء.

أعراض الإجهاد الحراري:

الصداع والدوخة أو الشعور بالدوار.

جفاف واحمرار الجلد.

ضعف أو شد في العضلات.

غثيان وقيء.

تسارع في نبضات القلب.

صعوبة في التنفس أو البلع.

فقدان مؤقت للوعي.

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان.

استخدام مظلات ذات ألوان فاتحة لعكس الحرارة.

ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون تسمح بمرور الهواء.

شرب كميات كافية من الماء والسوائل الطبيعية باستمرار.

الراحة في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.

أخذ قسط كاف من النوم وعدم الاستعجال في أداء الشعائر.

الابتعاد عن الزحام لتقليل المجهود البدني والتعرض للحرارة.

على المصابين بالأمراض المزمنة تجنب أشعة الشمس الشديدة.

التغذية الصحية في أثناء الحج:

تجنب تناول الأطعمة المكشوفة.

غسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل تناولها.

التأكد من صلاحية المأكولات، وقراءة الملصقات الغذائية.

غسل اليدين جيدًا قبل الأكل.

عدم تخزين الطعام المطهي أكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة.

تناول الوجبات بانتظام للحفاظ على الطاقة.

تقليل استهلاك المنبهات مثل القهوة والشاي، لأنها تزيد من فقدان السوائل.