الامارات | «دبي للموضة» يفتتح موسم الموضة العالمية لربيع وصيف 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الرسمي في دبي الذي يعد وجهة عالمية لفعاليات الموضة، بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2026، حيث سيقام من الأول إلى السادس من سبتمبر 2025 في حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية الرائدة للإبداع والتصميم التابعة لمجموعة تيكوم التي تحتفي هذا العام بمرور أكثر من عقد على إسهامها في الارتقاء بقطاع التصميم.

ويُعدّ أسبوع دبي للموضة الحدث الأول الذي يفتتح موسم فعاليات الموضة العالمية، مع تنظيمه قبل أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، حيث يسهم بشكل ملحوظ في رسم مستقبل قطاع الموضة العالمي المتغير باستمرار، وإحداث فرق إيجابي ملحوظ فيه.

أشهر العارضات

وتأتي نسخة ربيع وصيف 2026 من أسبوع دبي للموضة في أعقاب نسخة خريف وشتاء 2025-2026، والتي حققت في فبراير الماضي نجاحاً باهراً بعد مشاركة نخبة بارزة من أشهر عارضات الأزياء العالميات، وتقديم المصمم الهندي الشهير مانيش مالهوترا عرضه الختامي المذهل.

وكانت نسخة فبراير من أسبوع دبي للموضة، فرصة لمشاركة العديد من المواهب في المنطقة للمرة الأولى في هذا الحدث العالمي البارز، بما في ذلك علامة «Les Benjamins» التي انضمت كعضو مراسل، إلى جانب علامات عالمية رائدة مثل «Paulo Sebastian». وتضمنت تلك النسخة كذلك عدداً من الفعاليات للعلامات التجارية والعروض الخاصة، وفعاليات الأزياء التي تم تنظيمها في كل أنحاء دبي، بما أسهم في استقطاب نخبة من أبرز المتاجر والمبدعين ووسائل الإعلام من حول العالم. ويعود أسبوع دبي للموضة الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، بنسخته الجديدة في سبتمبر المقبل، لتسليط الضوء على مزيد من المواهب والمبدعين، مع طموح أكبر لتوسيع نطاقه وتعزيز أثره على المستوى العالمي.

تمكين المواهب الإبداعية

ويهدف أسبوع دبي للموضة الذي يمتاز بتوقيته الاستراتيجي قبل أسابيع الموضة العالمية في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، إلى مواصلة ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لتمكين المصممين والمواهب الإبداعية من الوصول إلى الأسواق العالمية، والتواصل مع الجهات الراغبة في الشراء، ولعب دور محوري في تحديد آخر التوجهات في عالم الأزياء وأحدث صيحات الموضة. ومن المقرر أن تشارك في النسخة المرتقبة من أسبوع دبي للموضة، أكثر من 30 علامة أزياء بارزة من فرنسا والهند وإيطاليا ولبنان وليبيا والإمارات والمملكة المتحدة وغيرها، حيث ستضيف كل علامة لمستها الخاصة وطابعها الثقافي والإبداعي إلى منصات عرض الأزياء في دبي. وستواصل فعاليات الموسم المقبل من أسبوع دبي للموضة، بدءاً من الاستدامة والممارسات الأخلاقية وصولاً إلى السردية الثقافية والشمولية، تأكيد أهمية هذا الحدث البارز على الساحة العالمية، ومرونته العالية وريادته الفكرية ضمن الاقتصاد الإبداعي.

جدول فعاليات غني

يعتزم حدث الأزياء الرسمي في دبي توسيع نطاق أثره، من خلال جدول فعاليات غني وحافل بعروض الأزياء الحصرية، وحفلات العشاء الخاصة، وحفلات إطلاق المجموعات التي تستضيفها علامات الأزياء العالمية، وأبرز قادة القطاع على مدار هذا الأسبوع في كل أنحاء دبي. وسيكون المشاركون في نسخة ربيع وصيف 2026 من أسبوع دبي للموضة، على موعد مع عروض حصرية تحمل توقيع مصممين بارزين على هامش هذا الحدث العالمي. ويسعى أسبوع دبي للموضة إلى توسيع نطاق برنامج الجهات الراغبة في الشراء، لاستقطاب نخبة من أبرز الجهات العالمية من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وما بعدها، للحصول على فرص حصرية للدخول إلى صالات العرض والاطلاع على عروض الأزياء الأولية وتقييم العلامات الجديدة، بما يعزز رؤية أسبوع دبي للموضة المتمثلة في تمكين المصممين العالميين والإقليميين من تحقيق النمو على المستوى العالمي.

. حي دبي للتصميم يستضيف الحدث العالمي في ظل احتفائه العام الجاري بمرور أكثر من عقد على دوره البارز في الارتقاء بقطاع التصميم والإبداع.

. «أسبوع دبي للموضة» يهدف إلى مواصلة ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لتمكين المصممين والمواهب الإبداعية من الوصول إلى الأسواق العالمية.