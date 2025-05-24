الامارات | الأقراط الضخمة لإطلالة صيفية تخطف الأنظار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتربع الأقراط الضخمة على عرش موضة الإكسسوارات النسائية في صيف 2025، لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة «Elle» في موقعها على شبكة الإنترنت، أن الأقراط تُطل هذا الموسم بحجم XXL لتضفي على المظهر طابعاً جريئاً يعكس ثقة المرأة بنفسها، ويعبر عن تفرّد أسلوبها وتميزه، مشيرة إلى أن الأقراط تظهر بأشكال عديدة بدءاً من الأقراط المستديرة كبيرة الحجم، مروراً بالمنحوتات المعدنية البديعة، وصولاً إلى الثريات الفخمة.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الأقراط الضخمة ينبغي أن تمثّل محور الإطلالة، لذا ينبغي الاكتفاء بها والتخلي عن القلائد الثقيلة والأساور الضخمة، بينما لا بأس بارتداء خواتم رقيقة أو ساعة ذات تصميم يتسم بالبساطة.

ولتسليط الضوء على الأقراط الضخمة يمكن تنسيقها مع القطع الفوقية الكاشفة للأكتاف.

وبالنسبة للألوان، فإن الأقراط الضخمة الذهبية أو الفضية تتناغم مع كل الأنماط تقريباً، لا سيما مع الإطلالة أحادية اللون (المونوكروم)، في حين أن الأقراط ذات الألوان القوية، مثل «الأحمر البوردو» تُضفي لمسة جاذبية على قطع الملابس الأساسية ذات الطابع البسيط، كما أنها تبدو رائعة مع الملابس بالدرجة اللونية نفسها.

وتُعدّ الأقراط الضخمة ذات الأسطح غير اللامعة مناسبة للأنشطة النهارية، في حين تعدّ الموديلات البراقة أو المرصعة باللؤلؤ مثالية للمناسبات المسائية.