الامارات | ليلة مرصعة بنجوم ميشلان لمطاعم دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ليلة مرصعة بالنجوم والجوائز في عالم الطهي، كرّمت فيها أفضل المطاعم في دبي، في حفل دليل ميشلان دبي 2025، الذي أقيم في فندق «العنوان سكاي فيو»، وشهد الإعلان عن 119 مؤسسة، واختيار 78 مطعماً في دبي، بينها 15 مطعماً جديداً.

وحملت هذه النسخة العديد من المفاجآت، حيث تم منح مطعمين ثلاث نجوم للمرة الأولى في دبي، الأول أوروبي والثاني هندي، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها مطعم هندي ثلاث نجوم على صعيد العالم. وكان لافتاً منح مطعمين جديدين نجمة ميشلان ليصبح مجموع المطاعم الحائزة نجمة في دبي 14 مطعماً، كما حصد مطعمان نجمتي ميشلان، وثلاثة مطاعم حققت نجمة ميشلان الخضراء.

ومنحت ميشلان نجمة واحدة لمطعمين جديدين في دبي وهما «ماناو» و«جامافار»، فيما منحت جائزة بيب جورمند، لخمسة مطاعم، وهي «سفرة مريم» و«كدك» و«دو جاستروبار» و«هارومانيس» و«هوكربوي». أما جوائز ميشلان الخاصة التي تحتفي بتنوّع الأدوار داخل صناعة الضيافة، فقد منحت مطعم «رونين» جائزة افتتاح العام، فيما منحت جائزة السوميلير لشيف مينون من مطعم «بوكا»، وذهبت جائزة الخدمة المقدمة من بورسيلان رأس الخيمة إلى فريق مطعم «الخيمة التراثي»، بينما حصد أبيراج خاتواني البالغ من العمر 30 عاماً، الذي يدير مطبخ مطعم «ماناو» التايلاندي، جائزة الشيف الشاب.

إبداع وابتكار

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، عن الحدث: «إن إطلاق النسخة الرابعة من دليل ميشلان دبي، وحصول مطعم من المدينة على ثلاث نجوم، يعزز المكانة العالمية للإمارة في قطاع المأكولات وفنون الطهي، ويشجع على مواصلة الإبداع والابتكار، واحتضان المواهب الاستثنائية، وتوفير تجارب طعام فريدة». وأضاف: «فئة ثلاث نجوم ميشلان تشير إلى أن المطعم يستحق أن يضاف ضمن برنامج الزيارة، وهذا الأمر يتشابه مع دبي كوجهة مفضلة للزيارة، كما يوفر مشهد تناول الطعام في دبي خيارات واسعة من المطاعم المحلية المميزة وحتى العلامات العالمية المشهورة، وهو ما يعكس تنوّع وحيوية المدينة التي أصبحت مصدر إلهام للعالم».

مدينة جاذبة جداً للعمل

وتحدث تورستون فيلغارد من مطعم «إف زد إن»، عن نيل المطعم ثلاث نجوم، لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «افتتح المطعم في نوفمبر 2024، وقد تمكنا خلال شهور حصد ثلاث نجوم، وهذه الجائزة هي نتيجة عمل ومجهود فريق كامل، وتعبّر عن فلسفة المطعم التي تقوم على الاحترافية والمهنية العالية واجتياز جميع المهمات الصعبة». ولفت إلى أن هذه الجائزة، لا ترتبط بالمذاق الجيد فحسب، ولكنها أيضاً ترتبط بالخدمة وأجواء المطعم وعوامل أخرى. ونوه بأن دبي مدينة جاذبة جداً للعمل في مجال الطعام، ولكن المنافسة فيها عالية، موضحاً أن المهمة القادمة هي الحفاظ على المستوى نفسه من المذاق والخدمة.

وحصد مطعم «تريسند استوديو» ثلاث نجوم ميشلان في ظهوره الرابع في دليل ميشلان دبي، ما يجعله أول مطعم هندي في العالم يحصل على أعلى تقدير من الدليل. وأكد الشيف هيمانشو سيني، أن النقطة المهمة التي مكنته من الفوز بالجائزة تكمن في تقديم جودة طعام مميزة، فضلاً عن العمل بالكثير من الحب، وتقديم خدمة عالية، إلى جانب الفريق المحترف. وأشار إلى أن المطعم افتتح منذ سبع سنوات وهو متخصص في الطعام الهندي، موضحاً أنه عمل على وضع قائمة طعام تعمل على تغيير المنظور العام للطعام الهندي، مشيراً إلى أن المسؤولية باتت كبيرة للمحافظة على هذه الرؤية والنجاح.

الالتزام بالأسس

وحصد مطعم «ماناو» نجمة ميشلان، بعد افتتاحه بخمسة أشهر، ولفت محمد أورفلي، مؤسس المطعم، إلى أنهم تمكنوا من اكتساب نجمة ميشلان في المطعم الأول أورفلي بروس، وبعد افتتاح هذا المطعم التايلاندي بخمسة أشهر، تمكنوا من تحقيق نجمة ميشلان أيضاً، نظراً إلى مجموعة عوامل، منها الالتزام بالأسس والركائز الثابتة، كالمذاق المميز، وطريقة تقديم الطعام ومكوناته، وكذلك الفريق المحترف، والفكرة الخاصة بالمطعم. وأشار إلى حرصه على تقديم أفكار مميزة تليق بدبي والإمارات، وتمثل المجتمع، موضحاً أن الجائزة تشكل مسؤولية كبيرة، ولكن بلا شك محبة الناس تبقى دائماً المحفز للاستمرار في العمل المميز.

محبة الناس

وحقق كل من مطعم «بيت مريم» و«سفرة مريم» جائزة بيب جورماند، وعلقت المؤسسة للمطعمين سلام الدقاق، على هذه الجوائز، بالقول: «العمل على اختيار النوعية الجيدة لمكونات الطعام، والحفاظ على مستوى الطعام والخدمة، هما اللذان يضمنان استمرارية ونجاح أي مطعم، إضافة إلى الحرص على تقديم السعادة لكل من يدخل مطعمي، إذ أعامل كل من يدخل مطعمي وكأنه فرد من أفراد عائلتي». ونوهت الدقاق بأن محبة الناس هي أساس النجاح، مشددة على أنها حريصة على تقديم الأكلات التراثية، التي لا تريدها أن تندثر أو تتلاشى، شاكرة دبي كونها قدمت لها الفرصة لنشر هذه الثقافة وهذا الموروث لكل العالم.

الشيف الشاب

وحصد الشيف أبيراج خاتواني جائزة الشيف الشاب، وأكد خاتواني أنه لم يتوقع الفوز على الإطلاق، والجائزة تعتبر إنجازاً مهماً، ولكن ما يعنيه بالفعل هو المطعم الذي يتميز بامتلاكه روحاً مختلفة، وبلا شك فريق العمل. ولفت الشيف الهندي الجنسية إلى أنه اختار تقديم الطعام التايلاندي لأنه ترعرع في تايلاند وهو معجب بهذه المذاقات، موضحاً أن مدينة دبي تحمل العديد من الجنسيات، كما أنها تحمل الكثير من الفرص للمقيمين على أرضها.

مطاعم عربية

قال المدير الدولي لأدلة ميشلان غويندال بولينيك: «لا توجد قاعدة لاختيار الطعام بناء على المذاقات أو المطابخ، بل هناك مجموعة من العوامل التي تفرض وجود المطاعم في دليل ميشلان، ومنها جودة الطعام والمكونات، وإتقان تقنيات الطهي، والتعبير عن شخصية الشيف، وتناغم النكهات، والاستمرارية في الجودة على مر الزمن، وكذلك الانفتاح على الثقافات المختلفة في الطبخ». وأشار إلى أن المطابخ العربية تشهد تطوراً في العالم العربي وفي دبي، مؤكداً أنه في الدورات المقبلة بلا شك ستشهد ارتفاع عدد المطاعم العربية الفائزة.

عصام كاظم:

. حصول اسم مطعم في دبي على ثلاث نجوم ميشلان، يعزز المكانة العالمية للإمارة في قطاع المأكولات وفنون الطهي، ويشجع على مواصلة الإبداع والابتكار.

تورستون فيلغارد:

. هذه الجائزة هي نتيجة عمل ومجهود فريق كامل، وتعبّر عن فلسفة المطعم التي تقوم على الاحترافية والمهنية العالية واجتياز جميع المهمات الصعبة.

هيمانشو سيني:

. النقطة المهمة التي مكنتني من الفوز بالجائزة تكمن في تقديم جودة طعام مميزة، فضلاً عن العمل بالكثير من الحب، إلى جانب الفريق المحترف.