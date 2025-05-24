الامارات | ريم الهاشمي تترأس وفداً إلى «إكسبو 2025 أوساكا» وتفتتح جناح المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأست وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم الهاشمي، وفداً من مدينة إكسبو دبي، في زيارة إلى معرض إكسبو 2025 أوساكا، وتهدف الزيارة إلى تعزيز نجاح المبادرات والبرامج التي أُطلقت في إكسبو الدولي في دبي والبناء عليها. وشملت الرحلة التي استمرت يومين زيارةً إلى جناح دولة الإمارات، حيث التقت المتطوعين وفريق العمل، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلي المكتب الدولي للمعارض.

ويقدّم جناح الإمارات، الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، تجربة غامرة متعددة الحواس، تسرد قصة الإمارات من تراثها الغني وثقافتها الأصيلة، وصولاً إلى ابتكاراتها وريادتها في مجالات استكشاف الفضاء والرعاية الصحية والاستدامة. ويشهد الجناح إقبالاً لافتاً وكبيراً، حيث استقبل أكثر من 250 ألف زائر في أول أسبوعين من افتتاحه ليصبح واحداً من أكثر الأجنحة الوطنية جذباً وتميزاً في «إكسبو 2025 أوساكا».

وقالت ريم الهاشمي: «بينما يصحب جناح دولة الإمارات في (إكسبو 2025 أوساكا) الزوار في رحلة من الأرض إلى الأثير، فإنه يُحاكي روح (إكسبو 2020 دبي)، مُحتفياً بالتحول المذهل الذي شهدته دولتنا، ومُسلّطاً الضوء على رؤيتنا الجريئة للتقدم الجماعي. تشرفتُ بلقاء فريق الجناح والمتطوعين والزوار، وأُهنئ جميع المشاركين في هذا الحدث الرائع الحافل بالأمل والإبداع».

كما ألقت كلمة رئيسة في حفل افتتاح جناح المرأة في «إكسبو 2025»، الذي استلهم من إرث جناح المرأة في إكسبو دبي، وبنى عليه. ويشجع جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه في أوساكا على الحوار والتعاون لتعزيز تمكين المرأة، ويركز على تقاطع قضايا البيئة والأعمال والتقنية والتعليم والسياسة والفنون والثقافة، وأثرها في المرأة. ويكرم الجناح الماضي، محتفظاً بشعاره في إكسبو 2020 «عندما تزدهر المرأة، تزدهر الإنسانية»، ومعيداً استخدام واجهة جناح اليابان في إكسبو دبي ليشكل ارتباطاً مادياً وموضوعياً فريداً في تاريخ معارض إكسبو الدولية، ومؤكداً ضرورة العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل وأكثر إنصافاً.

وقالت ريم الهاشمي: «في (إكسبو 2020 دبي)، كان إنشاء جناح المرأة لحظة فارقة، إذ كان بمثابة إعلان نوايا، مبرزاً إسهامات المرأة بصفتها قوة دافعة حيوية تسهم في تشكيل مسار الإنسانية وتقدمها. يجسد هذا الجناح هنا في اليابان الاستمرارية والابتكار على حد سواء، ويُواصل رحلة التعاون الهادف إلى ضمان استمرار إرث (إكسبو 2020)، واستمرار الالتزامات والتحالفات العالمية الجديدة في المستقبل».

وكان «إكسبو 2020 دبي» أول معرض عالمي منذ القرن الـ20 يضم جناحاً مستقلاً مخصصاً للمرأة، ركز على تحدي الصور النمطية، وعرض الإنجازات، وتعزيز التعاون. وتجسيداً لأهمية العمل على تمكين المرأة، احتفظت مدينة إكسبو دبي، المدينة التي تحمل إرث «إكسبو 2020»، بجناح المرأة، حيث يواصل العمل كمركز للحوار والابتكار والتعاون.

ريم الهاشمي:

. جناح الإمارات يُحاكي روح إكسبو 2020 دبي، ويحتفي بالتحول المذهل الذي شهدته دولتنا.

. جناح المرأة في أوساكا يُواصل رحلة التعاون الهادف لضمان استمرار إرث (إكسبو 2020 دبي).