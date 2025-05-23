النجمات في مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه الـ11.. المكياج المشرق الموضة الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 11:54 مساءً - سيطرت الصيحات الجمالية الناعمة والبسيطة في اليوم الحادي عشر من مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival 2025 بدورته الـ78، وعلى هامش العرض الأول لفيلم The Mastermind، تألقت أبرز نجمات العالم على السجادة الحمراء، حيث لفتت الأنظار نعومة إطلالاتهن والصيحات الجمالية التي غلب عليها الطابع الناعم والمشع أنوثةً.

لناحية مكياج النجمات، تنوع بين الخفيف والزهري الخافت مع الماسكرا الخفيفة، وجاء مكياج البشرة في أغلبه طبيعياً وذات ملمس موحد، كذلك حال أحمر الشفاه الذي تنوع بين الغلوس الخفيف والزهري.

أما تسريحات شعر نجمات مهرجان كان السينمائي2025 بيومه الحادي عشر، فتنوعت بين تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة والشعر المفرود على الاكتاف.

في هذا الموضوع نرصد لكِ أبرز الصيحات الجمالية التي اعتمدتها نجمات مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الحادي عشر.

إيل فانينغ بمكياج وردي خافت مع تسريحة الشعر الطبيعي

إيل فانينغ Elle Fanning- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش

النجمة إيل فانينغ Elle Fanning حضرت السجادة الحمراء لفيلم "The Mastermind" في اليوم الحادي عشر من مهرجان كان السينمائي 2025، حيث لفتت الأنظار بنعومة إطلالتها التي نسَّقت معها مكياجاً وردياً باهتاً ارتكز على ظلال العيون الوردية الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش ومكياج البشرة الموحد والناعم مع القليل من البلاش على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الناعم، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المموج الطبيعي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

إيمي جاكسون بصيحة أحمر الشفاه الأحمر الفاقع مع تسريحة ذيل الحصان

إيمي جاكسون Amy Jackson- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش

النجمة إيمي جاكسون Amy Jackson أطلَّت على سجادة مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78 في يومه الحادي عشر بفستان باللونين الأبيض والأسود، اختارت معه مكياجاً كلاسيكياً جذاباً طبقت فيه خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع القليل من طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، واعتمدت مكياج البشرة الطبيعي والموحد المناسب على لون بشرتها البيضاء، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، كما اختارت تسريحة ذيل الحصان المصقولة بالشعر المالس.

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كوكو روشا بمكياج أخضر بارز مع تسريحة الشينيون

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النجمة كوكو روشا Coco Rocha حضرت اليوم الحادي عشر من مهرجان كان السينمائي 2025، حيث اختارت مع إطلالتها مكياجاً أخضر بنغمات براقة ارتكزت على ظلال العيون الخضراء التي غمرت كامل جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا على الرموش، ومكياج البشرة الموحد جنباً إلى جنب مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الغلوسي الوردي، كذلك اعتمدت تسريحة الشينيون الضخمة بالغرة المصقولة.

عليا بهات بمكياج زهري ناعم مع تسريحة الكعكة المنخفضة

عليا بهات Alia Bhatt- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش

نجمة بوليوود عليا بهات Alia Bhatt تألقت بفستان زهري ناعم في اليوم الحادي عشر من مهرجان كان السينمائي بدورته الـ78، ونسَّقت مع إطلالتها مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الزهرية فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا على الرموش، ومكياج البشرة المناسب مع لون بشرتها السمراء، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة وخصل ناعمة منسدلة على الجبين.

ميشيل كيغان بمكياج زهري براق مع تسريحة الريترو

ميشيل كيغان Michelle Keegan- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش

النجمة ميشيل كيغان Michelle Keegan لفتت الأنظار بإطلالتها الزهرية الناعمة في اليوم الحادي عشر من مهرجان كان السينمائي 2025، واختارت مكياجاً زهرياً ناعماً بنغمات براقة خفيفة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا البارزة على الرموش، واعتمدت مكياج بشرة مخملياً وموحداً مصقولاً بالبلاش الزهري على أعلى الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي المحدد بالكونتور، كذلك اختارت تسريحة الشعر الريترو المنسدل على الاكتاف مع القبعة الزهرية الأنيقة على الرأس.

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ماريا بورجيس بمكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة

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عارضة الأزياء ماريا بورجيس Maria Borges حضرت على سجادة مهرجان كان السينمائي بيومه الحادي عشر، حيث تألقت بمكياج سموكي ناعم ارتكز على الظلال السموكي فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا على الرموش والكحل الأسود في قلب العين، ومكياج البشرة المشرق وأحمر الشفاه الغلوسي الطبيعي، كما اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بالفرق الوسطي للغرة.