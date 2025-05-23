فاكهة تقلل التوتر ومستوى السكر في الدم ولا تزيد الوزن.. غنية بالفيتامينات والمعادن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني عدد متزايد من الناس من أمراض مزمنة مثل ارتفاع السكر في الدم ونسبة الكوليسترول، وهي مشكلات صحية غالبًا ما ترتبط بشكل مباشر بـ النظام الغذائي ونمط الحياة.

فالإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، إلى جانب قلة النشاط البدني، يؤدي إلى اختلال في التوازن الداخلي للجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.

فاكهة تقلل التوتر ومستوى السكر في الدم ولا تزيد في الوزن

ونصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، بتناول الجوافة التي غالبًا ما تُهمل، لكنها تحمل في طياتها فوائد صحية جمة تجعلها منافسًا قويًا لأشهر الفواكه، فهي ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل صيدلية طبيعية متكاملة، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الجسم من نواحٍ متعددة.

فوائد الجوافة الصحية

وذكر «العربي» لـ«الوطن» عدة فوائد صحية عند تناول الجوافة باستمرار، على رأسهم أنها لا تزيد الوزن بفضل السعرات الحرارية القليلة، مع الفوائد الصحية للسكر والكوليسترول.

قيمة غذائية مميزة:

غنية بـ فيتامين C (أعلى من البرتقال بمرتين تقريبًا).

تحتوي على البوتاسيوم، المغنيسيوم، والنحاس.

تحتوي على فيتامين A و حمض الفوليك (Folic acid).

مناسبة للأنظمة الغذائية:

منخفضة السعرات الحرارية (37 سعرة حرارية فقط).

غنية بالألياف لذا تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

مفيدة في الدايت.

تحسن الهضم وصحة الجهاز الهضمي:

فعالة في علاج عسر الهضم والإمساك.

تساعد على انتظام حركة الأمعاء بفضل محتواها العالي من الألياف.

دعم للعضلات وتقليل التوتر:

غنية بالمغنيسيوم ما يساهم في استرخاء العضلات وتقليل التوتر.

تعزز صحة العين:

تحتوي على فيتامين A، المفيد لصحة النظر والعيون.

صديقة لصحة القلب:

تساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL).

تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في الوقاية من الأورام.

مناسبة لمرضى السكر:

مؤشر جلايسيمي منخفض (Low Glycemic Index).

غنية بالألياف، وتساعد في ضبط مستوى السكر في الدم.

مفيدة للحوامل:

تحتوي على حمض الفوليك الضروري لنمو الجهاز العصبي للجنين.

تدعم صحة الغدة الدرقية:

تحتوي على النحاس الذي يلعب دورًا في تنظيم نشاط الغدة الدرقية.

استخدامات تجميلية:

يعد ورق الجوافة فعال في علاج حب الشباب، ويُستخدم في بعض المستحضرات الطبية والتجميلية.