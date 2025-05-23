مهرجان كان السينمائي 2025: أغرب صيحات جمالية اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 11:58 صباحاً - إلى جانب الاتجاهات الجمالية الراقية والجذابة، غالباً ما نُصادف على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025، صيحات مكياج وشعر غريبة تعتمدها النجمات، وتكون بأساليب متنوعة وألوان متعددة يغلب عليها الطابع القوي، فتبرز ملامح الوجه بطريقة حادة لافتة في أحيان كثيرة، كما يكون فيها الشعر ضخماً، أو تُعتمد فيها أكسسوارات الشعر الكبيرة اللافتة.

مهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78، حمل معه الكثير من الصيحات الجمالية الخارجة عن المألوف، نسقتها النجمات في إطلالاتهن على السجادة، وكانت صادمة في بعض الأحيان، وربما قد تصبح بعد المهرجان اتجاهات جمال رائجة تختارها النساء اللواتي يمِلن إلى التفرد والتميز.

فما هي أغرب الصيحات الجمالية التي اعتمدتها النجمات في مهرجان كان 2025؟ تابعينا لمعرفة التفاصيل.

أورفاشي راوتيلا بمكياج بنفسجي مُبالغ فيه وجواهر على الشفاه

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لفتت النجمة أورفاشي راوتيلا Urvashi Rautela الأنظار بمكياج دراماتيكي جداً، طغى عليه اللون البنفسجي؛ حيث زينت عينيها بظلال عيون كثيفة تمتد إلى حدود الحاجبين، بأسلوب قوي غير تقليدي. اللافت كان تزيين الجفون العلوية والسفلية بأحجار لامعة صغيرة (strass) باللون الفضي، أضافت جرأة وغرابة إلى الإطلالة. هذه الصيحة قد لا تناسب الإطلالات اليومية، لكنها بالتأكيد تعكس شخصية جريئة تبحث عن التميز.

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إيمي كومبس بمكياج عيون مزين برقائق ذهبية

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مدونة الموضة وخبيرة التجميل إيمي كومبس Emmy Combs فاجأت الجميع بمكياج عيون غير تقليدي، ارتكز على الظلال الدخانية الغامقة والرموش المستارة الجريئة، والمزين برقائق ذهبية معدنية لامعة، تم وضعها بأسلوب بارز عند زوايا العين الداخلية والخارجية. كما اختارت أحمر شفاه نيود ناعماً؛ لتوازن بين الغرابة والفخامة، في مظهر أقرب إلى عروض الأزياء المفاهيمية منه إلى السجادة الحمراء.

إيلينا لنينا بأكسسوارات شعر ضخمة جداً

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كعادتها، لم تمر النجمة إيلينا لنينا Elena Lenina مرور الكرام، فاختارت أكسسوار شعر ضخماً جداً على شكل بناء هندسي مزين بالورود الكبيرة بألوان حيوية، تم تثبيته على تسريحة مرفوعة للغاية. الزينة التي رافقت التسريحة أضافت طابعاً مسرحياً لافتاً جعلها من أكثر الإطلالات غرابة في المهرجان.

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كوكو روشا بتسريحة شعر ضخمة ومكياج عيون حاد

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عارضة الأزياء كوكو روشا Coco Rosha جمعت بين الكلاسيكية والغرابة، من خلال تسريحة شعر ضخمة مستوحاة من تسريحات الثمانينات، ارتفعت إلى الخلف، وتم تثبيتها بعناية لإبراز حجمها. مكياج العيون كان قوياً للغاية، ارتكز على الأيلاينر الغرافيكي المجنّح باللونين الأسود والأبيض وظلال العيون الزهرية اللامعة، مما أضفى على ملامحها طابعاً درامياً قوياً لا يُنسى.

نعومي كامبل بتسريحة شعر منفوشة وعالية وضخمة

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العارضة العالمية نعومي كامبل Naomi Campbell كسرت المألوف بتسريحة شعر ضخمة، منفوشة ومرتفعة بشكل لافت إلى أعلى، أضفت عليها طابعاً أفريقياً معاصراً. هذه الإطلالة كانت توازناً بين القوة والهوية الثقافية، وقد مزجتها بمكياج عيون لافت نسبياً، ارتكز على البشرة البرونزية اللامعة والشفاه النيود الكريستالية، ما جعل التركيز ينصب بالكامل على الشعر.

عليا روزا بالشعر المتعدد الألوان والمكياج الدراماتيكي الحاد

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أما عليا روزا Aliia Rosa فاختارت التعبير عن شخصيتها الجريئة من خلال شعر متعدد الألوان، شمل الرمادي والبنفسجي، بأسلوب غير تقليدي. كما اعتمدت مكياج عيون درامياً بظلال متدرجة من الأسود حتى الفيروزي، مع رموش كثيفة ومزدوجة. الإطلالة كانت أشبه بعمل فني، وموجهة بوضوح لعاشقات التميز والتفرد.

بين الغرابة والجرأة.. هل تتحول هذه الصيحات إلى ترند؟

رغم أن بعض الإطلالات قد تبدو خارجة عن المألوف أو غير قابلة للتطبيق في الحياة اليومية، إلا أن مهرجان كان السينمائي يبقى منصة للتجريب والابتكار؛ حيث تختبر النجمات وكذلك مصممو الجمال حدود الفن والإبداع. هذه الصيحات، رغم غرابتها، قد تجد طريقها إلى عالم الموضة والجمال في شكل مبسط أو ملهم، فهل ستكونين من الرائدات في تجربتها؟

تذكّري دائماً أن الجمال الحقيقي يكمن في الجرأة على التعبير، وفي الثقة التي ترافق كل اختيار.