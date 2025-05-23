الامارات | بعد عشر سنوات على حادث هزّ العالم.. الكشف عن الشخص الذي حرق الطيّار الأردني معاذ الكساسبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وكالة فرانس برس أن الادعاء العام السويدي سيوجه اتهامات لإرهابي معتقل على خلفية حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيّاً داخل قفص عام 2015، وهي الحادثة التي هزّت مشاعر العالم.

وفي وقت سابق طالب ممثلو الادعاء السويدي باحتجاز مواطن سويدي يشتبه به في ارتكابه جرائم حرب وإرهاب فيما يتعلق بقتل الطيار في سلاح الجو معاذ الكساسبة في سورية.

ووفق رويترز، أدين الإرهابي، الذي ورد ذكره في وثائق المحكمة السويدية باسم أسامة كريم، في السابق بتهمة التورط في هجمات في باريس عام 2015 وفي بروكسل عام 2016.

وأسر تنظيم داعش الارهابي الطيار الأردني معاذ الكساسبة في ديسمبر 2014 ونشر لاحقًا مقطع فيديو لحرقه حيّا.

وأعلنت النيابة العامة السويدية في بيان أنها تعتزم توجيه اتهامات لمواطن سويدي يبلغ من العمر 32 عاما بارتكاب "جرائم حرب وجرائم إرهابية خطيرة في سوريا" وأن المحاكمة ستجري في الرابع من شهر يونيو المقبل في ستوكهولم.

وفي بيان، قالت هيئة الادعاء السويدية: "يشتبه في أن الرجل المطلوب احتجازه الآن هو من أعدم الطيار، إلى جانب مجرمين آخرين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وقال الادعاء إن كريم إلى جانب آخرين أجبروا الكساسبة على دخول القفص وقالوا إن قتل الطيار ينتهك قوانين الحرب، وأن القتل والفيديو يشكلان أنشطة إرهابية.

وقال صافي الكساسبة والد الطيار الأردني في تصريحات صحفية أن المحكمة السويدية قامت بتعيين محام باسم معاذ، وبناءً على ذلك، تلقى اتصالاً من مساعد المحامي أبلغه برغبته في لقائه والاتفاق على تفاصيل القضية. وقال "اعتذرت عن اللقاء خارج الأردن بسبب وضعي الصحي، وتم الاتفاق على حضور المحامي إلى الأردن للحديث عن التفاصيل والتأكد من الأدلة والإثباتات".