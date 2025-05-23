الامارات | إعدام عجوز أمريكي بعد 35 عاماً من الإصرار على براءته من قتل زوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت السلطات القضائية الأمريكية حكم الإعدام بحق السجين أوسكار سميث في ولاية تينيسي الأمريكية بحقنة مميتة الخميس بعد إدانته بقتل زوجته المنفصلة عنه جوديث سميث وابنيها المراهقين عام 1989.

وتلقى سميث، البالغ من العمر 75 عاما، حقنة مميتة من الباربيتورات بنتوباربيتال في الساعة 10:10 صباحا.

وظل سميث يتمسك ببراءته، وفي مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس مؤخرا، بقي سميث مُصرّاً وبشكل أساسي للتحدث عن شعوره بأن النظام القضائي قد خذله وأنه لم يقدم على تلك الجريمة أبداً.

وأدين سميث بقتل زوجته جوديث سميث، وطفليها جيسون بيرنيت البالغ من العمر 13 عاما، وتشاد بيرنيت البالغ من العمر 16 عاما، طعنا وبالرصاص في منزلهم في ناشفيل، بولاية تينيسي، في الأول من أكتوبر 1989.