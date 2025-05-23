اليوم العالمي للقضاء على ناسور الولادة.. أسباب مرض يهدد آلاف الأمهات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحل اليوم 23 من مايو 2025، اليوم العالمي للقضاء على ناسور الولادة، الذي تنظمه الأمم المتحدة منذ 2013، بهدف التوعية بالمشكلة الصحية التي تهدد الآف الأمهات والحث على توفير الرعاية الصحية اللازمة للوقاية والعلاج.

وبحسب الأمم المتحدة، يوجد كل عام ما يقرب من 100 ألف حالة جديدة من حالات ناسور الولادة على مستوى العالم، وعلى الرغم من كونها حالة صحية لها أثر مدمر لكن يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، خاصة وإن أكثر من مليوني امرأة في جميع أنحاء العالم يتعايشن مع الناسور غير الخاضع للعلاج.

ما مرض ناسور الولادة؟

وناسور الولادة هو فتحة غير طبيعية بين قناة الولادة والمستقيم، وتحدث غالبًا نتيجة للولادة المتعسرة، وتُعد هذه الحالة مسؤولة عن 6% من إجمالي وفيات الأمهات في العالم تقريبًا.

ويؤدي الإصابة بناسور الولادة إلى حدوث سلس البول أو البراز بشكل مستمر، ما يسبب آلامًا جسدية ونفسية كبيرة، وغالبًا ما تؤدي إلى الوصم الاجتماعي والإقصاء، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى مثل التهابات جلدية واضطرابات في الكلى.

وتُعد مشكلة ناسور الولادة واحدة من المشاكل الصحية المستترة التي تؤثر على النساء والفتيات في مناطق معينة من العالم، خاصة في المناطق النائية والفقيرة حيث يفتقر الكثيرون إلى الرعاية الصحية المناسبة والتعليم، ومع أن هذه المشكلة كانت مهملة لفترة طويلة، فإن الحاجة إلى التوعية والرعاية المناسبة أصبحت أكثر إلحاحًا.

أسباب ناسور الولادة

الولادة المتعسرة أو الطويلة، خاصة في الحالات التي لا تتوفر فيها الرعاية الطبية الملائمة.

الولادة المبكرة أو حمل المراهقات اللاتي لم تنضج أجسادهن بعد.

نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية أو المرافق الصحية.

سوء التغذية لدى الأمهات، والفقر، والأمية، وعدم القدرة على الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة.

الجدير بالذكر إن المشكلة تزداد في المناطق التي تعاني من الفقر المدقع أو الحروب أو النزاعات.

الوقاية والعلاج من ناسور الولادة

من الضروري توفير رعاية صحية جيدة في فترة ما قبل الولادة، بما في ذلك فحوصات منتظمة، والرعاية التوليدية.

أن تكون خدمات الرعاية التوليدية بأسعار معقولة ومتاحة لكل امرأة في مختلف أنحاء العالم، خاصة في المناطق الفقيرة.

توفير حماية اجتماعية للفتيات والنساء في هذه المناطق، لضمان عدم تعرضهن لهذه الحالة المأساوية، من خلال توفير تعليم جيد، وزيادة الوعي بشأن أضرار الحمل المبكر، وأهمية الرعاية الصحية الجيدة أثناء الولادة.