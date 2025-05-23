تنميل اليدين.. علامة مبكرة لنقص فيتامينات لا غنى عنها

القاهرة - سمر حسين - صحة

التنميل المفاجئ في اليدين من الأعراض التي تظهر نتيجة اضطراب في وظائف الأعصاب أو ضعف تغذيتها، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب يجب الانتباه إليها قبل حدوث مضاعفات صحية أكبر.

تقول الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التنميل يحدث بسبب عدة عوامل، أهمها نقص الفيتامينات الأساسية التي تحافظ على صحة الجهاز العصبي، ويجب الانتباه إلى هذه العلامة وعدم تجاهلها، وتشير إلى أن الفيتامينات التي غالبا ما يرافق نقصها التنميل هي B12 وD وE.

فيتامين B12.. الأساس لصحة الأعصاب

يشكل فيتامين B12 دوراً رئيسياً في الحفاظ على سلامة الأعصاب ووظائفها الحيوية، وينخفض مستواه في الجسم لأسباب عدة، منها سوء التغذية أو مشاكل امتصاص الفيتامين من الجهاز الهضمي، وتصف خفاجي عندما يقل فيتامين B12، يبدأ المريض بالشعور بالتنميل والوخز في اليدين، وقد يصاحب ذلك ضعف عام في العضلات واضطرابات في التوازن.

وتضيف أنه يمكن الحصول على فيتامين B12 من مصادر حيوانية مثل اللحوم الحمراء، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان، أما الأشخاص النباتيون فيجب عليهم تناول مكملات الفيتامين أو الأطعمة المدعمة به، كما توضح أن فحص الدم يحدد بدقة مستوى الفيتامين ويحدد مدى الحاجة للعلاج.

فيتامين D.. حماية العظام والأعصاب

يعتبر فيتامين D ضروريا للحفاظ على صحة العظام والعضلات، ويؤثر نقصه سلبا على وظائف الأعصاب، وتقول الدكتورة شيماء خفاجي إن الكثير يُعاني من نقص فيتامين D بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، أو بسبب أنظمة غذائية فقيرة بالفيتامين، ما يؤدي إلى شعور بالتنميل والخدر، خاصة في الأطراف.

كما تُشير إلى أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس لمدة 15 إلى 20 دقيقة يومياً، بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D مثل الأسماك الدهنية «السلمون والتونة» وصفار البيض، يساعد في الوقاية من نقص هذا الفيتامين.

فيتامين E.. مضاد للأكسدة وداعم للأعصاب

يُعرف فيتامين E بدوره كمضاد للأكسدة يحمي خلايا الأعصاب من التلف، ونقصه يُسبب ضعفاً في الإحساس وتنميلاً في الأطراف، كما تقول خفاجي إن هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على سلامة الغشاء العصبي ومنع تدهور وظائف الأعصاب.

وتوضح أنه يمكن تعويض نقص فيتامين E عبر تناول المكسرات، الزيوت النباتية، والخضروات الورقية، مع الحرص على تناول نظام غذائي متوازن.

أسباب النقص وطرق الوقاية

نقص الفيتامينات غالبا ما ينتج عن سوء التغذية، واضطرابات امتصاص الغذاء في الجهاز الهضمي، أو الأمراض المزمنة مثل السكري والغدة الدرقية، وتنصح استشاري التغذية العلاجية، بالاهتمام بالنظام الغذائي المتنوع، الذي يحتوي على اللحوم، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.

وتُشير أيضا إلى أهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن النقص، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة، مثل كبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.